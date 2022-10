Innovazione fra visione e realtà: un workshop in Città metropolitana il 4 ottobre

Nel quadro del progetto europeo ecoRIS3 – Polices and Measures to Support Local & Regional Innovation Ecosystem, che ha visto la Città metropolitana di Torino collaborare proficuamente sul tema dello sviluppo economico e dell’innovazione, martedì 4 ottobre dalle 10 alle 13 nella sala al 15esimo piano di corso Inghilterra 7 a Torino, si terrà un workshop dal titolo: L’innovazione tra visione e realtà. Competenze e territori i fattori chiave?

L’obiettivo di questa mattinata di lavoro proposta dal Dipartimento Sviluppo economico della Città metropolitana di Torino è contribuire positivamente ad una riflessione – quanto mai strategica nello scenario prossimo – mettendo in luce gli elementi di un percorso che, investendo sulle competenze, sostenga il territorio nelle politiche di sviluppo.

L’innovazione infatti prende le mosse dall’investire su competenze nuove, in grado di produrre soluzioni che per essere efficaci devono essere espressione di vocazioni, memorie ed esperienze di territori e di collettività specifiche. In quest’ottica la programmazione europea dei fondi SIE per il periodo 2021-2027 e la Strategia di specializzazione intelligente della Regione Piemonte (S3), forniscono il tracciato che le amministrazioni pubbliche (ma di fatto anche gli operatori privati) dovranno seguire per facilitare la transizione. In tale contesto, il ruolo degli enti pubblici, in particolare delle Città metropolitane e delle Regioni è per molti versi cruciale. Non soltanto per la capacità di risposta che tali mutamenti richiedono, ma anche e forse soprattutto per la necessità di anticipare tali cambiamenti leggendo gli indizi di un modello per molti versi sconosciuto. Il workshop coinvolge personalità attive nell’ecosistema dell’innovazione metropolitano e intende stimolare lo scambio di idee e buone pratiche alla luce della predisposizione della prossima programmazione regionale. Vi prenderanno parte dirigenti e funzionari della Città metropolitana di Torino e della Regione Piemonte, operatori di Parchi tecnologici, Poli di innovazione, Centri di ricerca, Incubatori e Acceleratori del territorio; ricercatori nei settori della sociologia del lavoro, organizzazione d’impresa, economia dell’innovazione; fondazioni bancarie, operatori economici e loro rappresentanze, rappresentanti dell’ecosistema locale dell’innovazione.