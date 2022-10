Ottobre, mese della prevenzione dentale

Ottobre è iniziato e come ogni anno torna il mese della prevenzione dentale. L’iniziativa nasce nel 1980, promossa da ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) in collaborazione con Mentadent, e arriva oggi alla sua 42esima edizione.

Il progetto nasce con lo scopo di promuovere e rafforzare la cultura della prevenzione in ogni strato della società. Alla base c’è il concetto di tutela della propria salute dentale non solo come bene estetico, ma come elemento fondamentale per il benessere complessivo dell’individuo.

Anche Bludental si pone in prima fila nel sostenere l’iniziativa.

All’interno degli oltre 45 centri presenti su tutto il territorio italiano, i migliori professionisti dell’odontoiatria saranno a disposizione dei pazienti per effettuare lo screening del cavo orale durante tutto il corso del mese.

L’esame è volto all’individuazione precoce del tumore al cavo orale che, sfortunatamente, è uno dei carcinomi più difficili da identificare, perché presenta sintomi spesso assimilabili a quelli di altre patologie.

Come la maggior parte dei tumori, la guarigione è legata alla condizione generale di salute dell’individuo, alla sede d’insorgenza e alla diffusione di eventuali metastasi. Per questo, la diagnosi precoce è di fondamentale importanza per intervenire tempestivamente con la cura più adeguata e contrastare l’evoluzione della malattia.

Gli specialisti Bludental, oltre ad effettuare l’esame, saranno a disposizione per fornire indicazioni e suggerimenti sulle corrette pratiche di igiene orale; perché non dimentichiamo che la prevenzione è efficace quando entra a far parte della nostra quotidianità e diventa un gesto giornaliero, settimanale, mensile, da effettuare anche in assenza di sintomi specifici.

Lo scopo dell'iniziativa è proprio questo, essere vicini alle persone, agevolando e incentivando tutte quelle azioni che rientrano nel concetto di prevenzione come cura personale. Bludental esprime concretamente questa idea di prossimità ai pazienti attraverso la diffusa presenza sul territorio italiano, i suoi centri, sempre facilmente raggiungibili con diversi mezzi e la disponibilità oraria, estesa dalle 8 alle 20, sabato compreso.

È possibile prenotare un controllo con screening in uno dei centri Bludental chiamando il numero verde 800978497.

Lista completa dei centri sul sito www.bludental.it