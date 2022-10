Come mettere via gli arredi da giardino durante l’inverno

Con il cambio di stagione giunge anche il momento di mettere via l’arredamento da giardino, durante il periodo invernale. E’ vero che qualche mobile può essere utilizzato tutto l’anno, magari in qualche pomeriggio di sole; dividete allora questi, che avranno una diversa manutenzione, da quelli che volete conservare al meglio per la stagione estiva. Eviterete di arrivare ai primi caldi scoprendo che l’arredamento è da cambiare perché rovinato da freddo e intemperie.

Per riuscire a conservare nel modo migliore i mobili da giardino nella stagione più fredda, è necessario tenerli totalmente riparati dalle intemperie invernali. Ma prima di fare tale operazione, è importante dedicare determinate cure e accorgimenti, ancor di più se sono in legno, prima di metterli via.

Una pulizia accurata

Il primo passaggio da fare riguarda appunto la pulizia dei mobili, servendosi del prodotto più adatto alla tipologia di mobile da giardino. Infatti ovviamente il metodo da usare cambia in base al materiale che può essere in legno, in plastica, in metallo oppure in rattan.

Imballaggio dei mobili da giardino

Prima di mettere via l’arredo da giardino, è fondamentale impacchettarlo in modo corretto. Questo eviterà che l’umidità e la muffa possano andare a rovinarlo. Il modo più efficace è sicuramente quello di coprirli con pratici teloni in stoffa oppure plastificati.

Il modo giusto per la conservazione dei mobili da giardino

Il metodo migliore per conservare gli arredi da giardino durante i mesi invernali, è sicuramente quello di metterli custoditi all’interno della casa. Questo ovviamente quando è possibile una soluzione del genere e avendo, quindi, lo spazio necessario per poterlo fare.

La cosa importante è tenerli al riparo da fonti d’umidità, dalla luce eccessiva del sole e dall’acqua. No alla cantina quindi, a meno che non sia piastrellata.

Come conservare i mobili in legno

L’arredamento da giardino in legno prima di tutto deve essere lucidato con olio di lino, in modo da rendere più vivo il colore impedendo allo sporco di penetrare all’interno. Poi si dovrà pensare alla corretta conservazione, visto che questa tipologia di arredo deve essere necessariamente messa al riparo in un ambiente chiuso come per esempio un garage. Ciò quando non si ha lo spazio a sufficienza in casa per poterli conservare internamente all’abitazione.

In questo caso gli arredi da giardino devono essere coperti da un telo molto robusto e posizionati sollevati dal pavimento, in modo da evitare che possano assorbire l’umidità.

Per quanto riguarda invece i mobili in teak, questi potrebbero anche rimanere all’esterno durante l’inverno, in quanto sono più resistenti al freddo. L’importante è coprirli mediante l’uso di un telo di plastica, isolandoli efficacemente dall’acqua e dall’umidità.

Soluzione alternativa per conservare l’arredo da giardino

Per la conservazione degli arredi da giardino in un ambiente sicuro nel corso dell’inverno, si potrebbe optare per una di quelle casette in legno che si installano all’esterno. La struttura non deve essere troppo grande. L’aspetto essenziale è che abbia delle dimensioni tali da riuscire a contenere senza problemi l’intero arredo.

Un’alternativa perfetta per coloro che non possono conservarlo nella parte interna della propria abitazione.