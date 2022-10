Dario Fabbri protagonista al Grattacielo Intesa Sanpaolo con la conferenza "I premier della Regina Elisabetta"

Mercoledì 12 ottobre alle ore 18 al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino è in programma una conferenza dell’analista geopolitico e giornalista Dario Fabbri dedicata a quattro primi ministri che hanno guidato il governo britannico durante il regno della regina Elisabetta II.

Nei suoi 70 anni di regno la Regina ha visto avvicendarsi 15 primi ministri: da Winston Churchill a Liz Truss. All’interno di questa cornice storica Dario Fabbri ha scelto quattro personalità che hanno segnato altrettante fasi della storia del Regno Unito dagli anni ’50 al 2022. Winston Churchill (1951-1955), Margaret Thatcher (1979-1990), Tony Blair (1997-2007), Boris Johnson (2019-2022).

Un viaggio nella storia e nella memoria per ripercorrere e analizzare le novità e i principali cambiamenti politici e socio-culturali attraverso l’approccio unico e originale di Dario Fabbri, già apprezzato dagli ascoltatori del podcast “Grandi leader e comunità” realizzato per la piattaforma Intesa Sanpaolo On Air.

Dario Fabbri è analista geopolitico e giornalista. È direttore della rivista mensile di geopolitica Domino, autore di serie podcast e della rubrica settimanale Nove Minuti di Rai Radio3.

L’incontro è inserito all’interno del palinsesto culturale del grattacielo della Banca, che si caratterizza per la qualità dei contenuti e la notorietà dei protagonisti (artisti, attori, scrittori, conferenzieri). Dal 2015, anno di apertura, quasi 125 mila persone hanno seguito le attività culturali del grattacielo, diventato in pochi anni un centro di cultura, arte e svago.

Intesa Sanpaolo On Air è la piattaforma di contenuti audio della Banca che raccoglie voci, storie e idee sul futuro, sostenibilità, inclusione, cultura con più di 1300 episodi in 90 serie e oltre 8 milioni di stream dal lancio ad oggi.

La partecipazione alla conferenza è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito https://group.intesasanpaolo.com/vnt/dario-fabbri sino a esaurimento dei posti disponibili. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming dell’incontro collegandosi al sito https://group.intesasanpaolo.com

