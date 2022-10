Riaperta la piscina Gramsci di San Mauro, dopo due anni e mezzo di stop

Dopo due anni e mezzo di stop, lunedì ha riaperto la piscina Gramsci di San Mauro. L'impianto di via del Porto 13 era stato infatti chiuso alla fine dell'inverno 2020, quando era iniziata la pandemia, e non aveva mai più riaperto. In questi anni però il Comune ha proseguito a pagare il mutuo pendente sopra la struttura. A questo si aggiunge anche che il precedente gestore era fallito.