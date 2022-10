Mirafiori, nuova protesta contro i carichi di lavoro: due ore di sciopero per ogni turno

Due ore di sciopero e uscita anticipata da ogni turno. E' questa la nuova manifestazione di protesta indetta dalle rsa di Fiom Cgil nella Carrozzeria di Mirafiori per la giornata di oggi.



Nel mirino, come già segnalato in passato con volantinaggi e altre iniziative di protesta, i carichi di lavoro lamentati dagli operai in linea di produzione. Una situazione denunciata "in tutti i reparti della Carrozzeria, dovuti alla continua riduzione degli organici e alla mancanza di assunzioni".



Ma la protesta è orientata anche contro "la disorganizzazione del ciclo produttivo e dell'approvvigionamento" e "le mancate risposte dell'azienda riguardanti le problematiche dei lavoratori".



Poche settimane fa, proprio in occasione della visita allo storico stabilimento Fiat dell'attuale ad di Stellantis, Carlos Tavares, si era registrato un buon volume produttivo dovuto soprattutto alla 500 Bev, con potenziale di ulteriore crescita. Da parte sindacale, però, si lamenta una continua fuoriuscita (incentivata) di lavoratori, con un mancato turn over di nuove assunzioni che fa lievitare l'età media di chi ancora si trova in catena di montaggio.