Nichelino lancia il progetto della Casa delle associazioni: come mettere assieme social housing e volontariato

L'idea era partita ad inizio anno ed aveva iniziato a prendere forma a fine marzo, quando sono arrivati gli 80 mila euro di Compagnia di San Paolo attraverso il bando Next Generation We. Nichelino vuole costruire la nuova Casa delle Associazioni ma servono altre risorse per far decollare il progetto.

Scelta l'area di San Quirico

Per questo la sera del 3 ottobre, al centro Nicola Grosa, l'iniziativa è stata spiegata dal sindaco Giampiero Tolardo e dalle assessore Giorgia Ruggiero e Paola Rasetto di fronte ad una di fronte ad una nutrita platea di cittadini. C'è tempo fino al 31 dicembre del 2023, ma l'idea dell'Amministrazione è quella di portare avanti una progettazione partecipata e condivisa con la cittadinanza. "Il volontariato per noi è fondamentale, visto che significa dare o restituire alla comunità, per questo vogliamo dotare le associazioni che non hanno strutture ad hoc o hanno una sede vetusta di un luogo dove poter organizzare il loro lavoro", ha detto Tolardo.