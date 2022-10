Moica, evento online aperto a tutti per contrastare le dipendenze giovanili da gioco d'azzardo

Il MOICA, Movimento Donne Attive in Famiglia e società, propone il progetto “G.A.P. Quando il gioco diventa dipendenza. Strategie di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico”. L' iniziativa ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno giovanile delle nuove dipendenze (gioco d’azzardo, videogiochi, smartphone, etc.) attraverso il rafforzamento del valore protettivo della relazione con gli adulti di riferimento (genitori, nonni, docenti, istruttori sportivi, animatori giovanili, etc).