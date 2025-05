Prima Pecci e poi gli Invincibili, doppio appuntamento al Museo del Toro

Al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata venerdì 16 maggio alle ore 21 sarà presentato il libro “Ti racconto i campioni del Torino” scritto da Eraldo Pecci e a seguire l’inaugurazione della mostra dallo stesso titolo. Il giorno seguente sabato 17 in occasione della Notte Europea dei Musei anche il Museo del Toro resterà aperto dalle ore 20 alle 23, mentre come di consueto nel pomeriggio dalle 14 alle 19, e ci sarà l’evento “L’ultima partita degli Immortali”.

Il libro di Pecci “Ti racconto i campioni del Torino”, edito da Gribaudo, racconta i fuoriclasse che hanno fatto la storia del club granata così come la mostra che sarà visibile fino al 29 giugno nella sala della Memoria.

Saranno presenti l’autore, centrocampista del Torino dal 1975 al 1981, e Roberto Salvadori, terzino granata dal 1973 al 1983, e a moderare la presentazione del libro sarà Alessandro Muliari.

L’evento “L’ultima partita degli Immortali” (sabato 17 maggio dalle ore 20) sarà un appuntamento carico di memoria e suggestione per ricordare l’ultima gara disputata dal Grande Torino a Lisbona, il 3 maggio 1949, poche ore prima della tragedia di Superga. Una serata pensata per rivivere quel momento storico attraverso fotografie, testimonianze e materiali originali, con la partecipazione appassionata del pubblico. Un'occasione imperdibile per onorare la memoria degli Invincibili in una cornice unica, nel cuore della notte dedicata alla cultura in tutta Europa.

L’ingresso al museo sarà eccezionalmente proposto al costo simbolico di 1 euro. I posti sono limitati per cui la prenotazione è obbligatoria e va fatta scrivendo a: iniziative@museodeltoro.it