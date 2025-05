Domenica 18 maggio la quinta edizione della “Giornata dei Castelli Aperti”

Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. Domenica 18 maggio torna la “Giornata dei Castelli Aperti” - quest’anno alla sua sesta edizione - che vedrà l’apertura concomitante di oltre 60 beni storici – ville, castelli, musei, palazzi, torri - ubicati su tutto il territorio piemontese. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Piemonte, permetterà ai visitatori di scoprire antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in un’unica giornata.

In provincia di Torino



Domenica 18 maggio da non perdere l’apertura del castello Quattro Torri di Arignano con visite guidate alle 15.00. Il castello è stato costruito tra il 1407 e il 1430 per volontà̀ di Ludovico Costa signore di Arignano. I conti Costa lo abitano fino all’inizio del XVII secolo.

Nel 1872 il castello è trasformato in casa colonica dove veniva prodotto un vino molto ricercato. All’inizio dell’ultima guerra mondiale diventa ricovero di eserciti e sfollati che lo depredano. Viene acquistato e profondamente restaurato negli anni 80 dagli attuali proprietari che accompagnano personalmente i visitatori.