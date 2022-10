Mettere in sicurezza i servizi comunali in cloud: il Comune di Chivasso riceve 241mila euro

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finanziato per 241 mila euro un progetto presentato dal Comune di Chivasso per l’aggiornamento in sicurezza dei servizi comunali in cloud. Si tratta di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativi all’Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le Pubbliche Amministrazioni Locali”. L’aggiornamento in sicurezza riguarderà le attività degli uffici demografici, statistica, Urp, protocollo, albo pretorio, economato, contabilità e ragioneria, ordinanze, gestione patrimonio ed economica.