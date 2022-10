Settimo Torinese, una giornata per celebrare le fondamenta della famiglia: un grazie ai nonni in piazza della Libertà [FOTO]

L'appuntamento è stato fissato per sabato pomeriggio, alle 14,30, presso il parco Nilde Iotti: è qui che Settimo Torinese ha aperto le sue celebrazioni per la Festa dei nonni. E' stato inaugurato il Muro dei pensieri gentili, in via della Repubblica 12, mentre alle 15.30 la festa è entrata nel vito.



In piazza della libertà hanno trovato spazio laboratori creativi, giochi a premi, trucca bimbi, musica dal vivo e anche una merenda a base di grissini e nutella.

L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune da Coop Il Margine e il centro diurno Progetto Ponte.