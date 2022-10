Backstage. Resteremo al buio? La crisi energetica colpisce anche il Comune di Torino: rivediamo la puntata (Video)

Resteremo al buio? La crisi energetica colpisce anche il Comune di Torino: per le bollette altissime i mezzi pubblici potrebbero essere a rischio, l'illuminazione ridotta, persino la Mole potrebbe illuminarsi di meno, anzi, forse, per niente. Il tutto con il timore che sia a rischio la tenuta sociale. Ne parliamo a Backstage lunedì sera come sempre ascoltando le voci del territorio e delle istituzioni.

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato in studio con Roberto Pella (Deputato Forza Italia - Vicepresidente ANCI), Giovanni Crosetto (Cons. Comune Torino - Fratelli d'Italia), Sarah Di Sabato (Cons. Regione Piemonte - Movimento 5 Stelle), Sonia Cambursano (Cons. Del. Attività Produttive Città Metropolitana Torino), Diego Sarno (Cons. Regione Piemonte - PD), Valerio Lomanto (Pres. Cirscorizione 6 - Fratelli d'Italia), Enrico Crescimanno (Pres. Circoscrizione 5 Torino - Lega) e Diego Truffa (Segretario Generale CISL FP Torino e Canavese).

