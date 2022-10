Nel 2023-2024 il Comune di Torino assumerà oltre 1.170 nuovi dipendenti

Nel biennio 2023-2024 il Comune di Torino assumerà oltre 1.170 nuovi dipendenti . Nel dettaglio il prossimo anno sono previsti 655 ingressi di personale, a cui se ne aggiungeranno altri 520 nel 2024. A fornire i numeri la vicesindaca Michela Favaro , durante una commissione di approfondimento sul fabbisogno di personale di Palazzo Civico. Se al momento non si conoscono ancora le date dei concorsi, chi è in cerca di un lavoro nella pubblica amministrazione dovrà tenere d'occhio la sezione bandi della Città.

Gli ingressi

Quando l'amministrazione Lo Russo si è insediata a ottobre scorso, il Comune era in grave deficit di dipendenti: all'appello mancavano oltre 5.100 lavoratori di tutti gli ambiti, dai tecnici agli amministrativi e giuridici. In questi mesi la Città ha promosso 27 concorsi, di cui 15 già conclusi, che hanno portato all'assunzione di 358 persone. I principali ingressi si registrano nel settore amministrativo (200), a cui seguono gli educatori di asilo nido (60) e gli insegnanti (40). Entro fine 2022 sono previsti 140 altre assunzioni, a cui se ne sommano 329 a tempo determinato. Numeri che permettono così all'amministrazione di raggiungere il pareggio tra personale andato in pensione e new entry, per poi iniziare dal 2023 a far tornare a crescere la pianta organica.