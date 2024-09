A Torino controlli contro la malamovida: multe a minimarket e locali della notte

A Torino controlli interforze contro la malamovida. L'attività si è concentrata in particolare sui quartieri di San Salvario, Vanchiglia, Quadrilatero Romano, piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore e le vie limitrofe.

Complessivamente sono state identificate 132 persone e ispezionati quattro esercizi pubblici: sono fatte fatte due multe ai locali, oltre ad una per possesso di hashish.



Bevande in lattina dopo le 21

Un minimarket di via Bonafous è stato sanzionato per aver somministrato bevande in bottiglie e lattine dopo le 21. Un bar di via Vanchiglia, invece, è stato multato per aver occupato in modo irregolare la strada.

Nel corso dell’attività, una persona è stata sanzionata amministrativamente per il possesso di una modica quantità di hashish. Durante i controlli, inoltre, a un cittadino italiano è stato notificato un foglio di via obbligatorio da Novara, emesso dal Questore della Provincia lo scorso agosto.