La scheda di Nesti sul campionato: "Juve fortissima negli 11 titolari, Toro malinco-noia"

Un volto e una voce noti anche a chi non mastica di calcio. Perché Carlo Nesti è stato per trent'anni uno dei giornalisti sportivi di punta della Rai, riconosciuto e apprezzato per la sua preparazione, moderazione e competenza. A 70 anni ha un'esperienza tale da poter salire in cattedra, ma non si atteggia mai a divo. Abbiamo chiesto a lui di fare le carte al campionato appena ripartito, con un occhio di riguardo per Juve e Toro che ha seguito a lungo nella sua fortunatissima carriera.

Carlo, concordi come la maggioranza degli osservatori che il Napoli sia la squadra da battere?

"Il Napoli era forte. Ora è più forte. In tutti i ruoli, è copertissimo. Conte trascina. McTominay si conferma. De Bruyne ricama. Unica perplessità: Lucca, al posto di Lukaku, è molto legnoso. Hojlund bel colpo dell'ultimo momento per rimpiazzare il belga infortunato".

Come vedi la nuova Inter targata Chivu? Pensi che il Milan di Allegri e Modric sia da scudetto, nonostante l'iniziale k.o. con la Cremonese?

"L'Inter offre a Chivu tante opportunità a centrocampo e in attacco, come ha dimostrato la roboante vittoria sul Torino al debutto. Questo, nonostante il mancato arrivo di Lookmann. La difesa è da svecchiare: si è perso troppo tempo, all'inseguimento di Leoni. E contro l'Udinese si sono viste diverse pecche. Il Milan vive un paradosso. Allegri è un risultatista. La difesa, però, ha notevoli limiti, con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Modric è ancora illuminante, ma resta il rebus del centravanti".

La Juve da sempre lotta per vincere, ma quest'anno almeno sulla carta parte dietro ad almeno un paio di formazioni. E' la zona Champions l'obiettivo o lo scudetto è possibile?

"In questo momento ci sono 11 titolari e poco altro. Nove della scorsa stagione, più Joao Mario e David. Per vincere, servono tanti rincalzi. Anche se questo Vlahovic... A poche ore dalla fine del campionato non invidio Comolli".

Cosa ti convince e cosa no della squadra di Tudor? E in Europa quali risultati possiamo aspettarci dai bianconeri?

"Di Gregorio, Bremer, Cambiaso, Thuram e Yildiz. Questi sono i giocatori, che riemergono dalle burrasche della passata annata. Soprattutto il turco può essere l'arma in più, come si è visto già alla prima giornata contro il Parma. È una squadra assolutamente competitiva in Italia, ma con seri problemi in Europa".

Da Juric a Vanoli a Baroni, per il terzo anno di fila il Toro ha cambiato la guida tecnica: come vedi il nuovo allenatore? L'inizio a San Siro è stato terrificante...

"Cambiare l'allenatore, se ogni anno vendi i più bravi e acquisti giocatori meno bravi? Non è la vera soluzione. Spero di vedere all'opera il Baroni-1. Quello della prima parte della stagione scorsa. La Lazio guidava la classifica di Europa League. Ma qui l'avvio è stato del tutto diverso".

L'obiettivo sarà come al solito la metà classifica oppure c'è da aver timore di sprofondare nei bassifondi?

"Fra gli acquisti, i migliori sono Ismaili, penalizzato dagli infortuni, Ngonge e soprattutto Simeone. Gli altri sono tutti rivedibili. Sarà un'impresa ribellarsi al Mare Morto del centroclassifica. Reagire alla "malinco-noia" dei tornei precedenti. È chiaro, quasi matematico, che vendendo ogni estate i giocatori più forti, si è destinati a fare molta fatica".

È ripartito anche il campionato della tv. Chi è l'erede di Carlo Nesti secondo Nesti?

"Non si può rispondere. La mia era un'epoca diversa, in cui l'enfatizzazione era riservata alle partite importanti, e il commento non disturbava le immagini. Io sono felice di avere gridato di felicità, come si fa oggi, sistematicamente, grazie ai 3 titoli europei consecutivi della nostra Under 21. In quei casi, emozionarsi non era ancora "vendere un prodotto", ma uno stato d'animo spontaneo. Oggi si enfatizza tutto, e si parla troppo, trasformando la telecronaca in radiocronaca.

In particolare, non mi piace, che la seconda voce si dilunghi, mentre il gioco è già ripreso, e che le statistiche sovrastino il gioco stesso, quando esistono le pause, per offrire le curiosità. Detto questo, mi riconosco nelle stile di Alberto Rimedio. Fra i "solisti" della nuova tendenza, sono eccellenti Francesco Repice, in radio, e Pierluigi Pardo, in televisione".