A Torino arriva Mattarella: il Presidente in piazzetta Reale per i 160 anni della Corte dei Conti [VIDEO]

Un'assolata piazzetta Reale ha salutato l'arrivo del Presidente Sergio Mattarella, che oggi è tornato a Torino per i 160 anni della Corte dei Conti. Una veloce visita di un'ora al capoluogo piemontese, a pochi giorni da quella per l'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 degli Istituti di Formazione dell'Esercito. Ad accogliere il Capo dello Stato il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino, il Prefetto Raffaele Ruberto, il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia.

Lo Russo: "Mattarella dimostra grande affetto per Torino"

"Il Presidente - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - dimostra il grande affetto che ha per Torino, oltre che ovviamente il ruolo che la città sta affermando a livello nazionale". "Il suo ritorno - ha aggiunto - mi sembra davvero un gesto attenzione, che deve rendere orgogliosa la città". E durante il suo intervento in apertura del convegno a Palazzo Reale, Lo Russo ha voluto sottolineare come la "coesione sociale sia a rischio". "La responsabilità di mantenerla - ha aggiunto - non è solo di qualcuno ma, mai come in questa fase, è condivisa fra tutte le amministrazioni dello Stato, centrali e locali".