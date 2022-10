Sabato nei punti vendita Nova Coop torna "Dona la Spesa", l'iniziativa per aiutare le famiglie in difficoltà

Sabato 15 ottobre, nei punti vendita Nova Coop della provincia di Torino torna l’appuntamento con “Dona la Spesa”, la raccolta alimentare speciale in favore delle persone e delle famiglie in difficoltà promossa da Nova Coop in collaborazione con le realtà del terzo settore che si occupano di sostegno alla persona.

I beni più idonei sono i prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, sughi, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte, cereali, merendine, cioccolato, alimenti per la prima infanzia, pannolini, sapone per piatti e prodotti per l’igiene personale.

In provincia di Torino i punti vendita coinvolti e i partner destinatari saranno: