A Mirafiori Sud, al via la rassegna "Immaginazioni"

Prende il via oggi, venerdì 14 ottobre, l'innovativo e ricco programma della prima edizione di "Immaginazioni", il Festival delle Nuove Possibilità ideato da Pindarica APS e vincitore del Bando PON-React della Città di Torino - all'interno del più ampio progetto MOSAICO che vede come capofila Il Laboratorio C.T.M. A.P.S. - organizzato con il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 2 Torino, in collaborazione con il CPG Torino Centro per il Protagonismo Giovanile, il Teatro Cinema San Barnaba e la Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus - Casa nel Parco, nei due fine settimana dal 14 al 16 e dal 21 al 23 ottobre 2022 nel quartiere Mirafiori