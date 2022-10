La notte fa paura in corso Giulio Cesare: accoltellato un uomo, ricoverato alle Molinette

Fa paura la notte in corso Giulio Cesare. Intorno alle 23.30 di ieri infatti, si è verificato un accoltellamento in strada, di fronte al civico 19. I motivi non sono al momento noti, ma testimoni hanno riferito di una rissa scoppiata sul Lungo Dora Napoli , vicino al Ponte Mosca. A farne le spese, un cittadino tunisino, colpito con un fendente. Ricoverato alle Molinette, le sue condizioni non sono al momento note.

"Abbiamo paura a uscire di casa, soprattutto quando inizia a fare buio", spiega un residente. Solo due giorni prima la polizia era già intervenuta in corso Giulio Cesare, non in Aurora ma in Barriera di Milano, per sedare l'ennesima rissa.