In quale campo si applica l'ossitaglio?

Il taglio è un processo che consiste nel tagliare un materiale per ottenere una forma. Questa applicazione è utilizzata nel settore industriale per la fabbricazione di parti meccaniche e non solo. Esistono numerose tecniche di taglio industriale. Tra le più utilizzate dalle aziende, segnaliamo ad esempio l'ossitaglio. Questa tecnica sfrutta la presenza di carbonio nel metallo e inducendo calore e ossigeno alla lamiera, riesce a tagliare anche spessori molto elevati.

Come funziona l'ossitaglio?

In una prima fase, attraverso una fiamma ossiacetilenica, detta fiamma riscaldante, il metallo viene riscaldato portandolo all'incandescenza. Quindi, un getto di ossigeno ad alta pressione completa il taglio del materiale lungo tutto il suo spessore. Una volta forato il materiale, il cannello viene spostato per tagliare progressivamente la lamiera. Il carbonio innesca un'azione esotermica quando viene a contatto con l'ossigeno in un ambiente ad alta temperatura. Ciò provoca un aumento del calore, l'ossidazione del metallo e quindi il taglio della lamiera. L'Ossitaglio consente quindi, di tagliare spessori molto grandi che le tecnologie laser e plasma non possono raggiungere. D' altra parte, è possibile tagliare solo acciai contenenti carbonio.

I vantaggi dell'ossitaglio

Come vantaggi, l'ossitaglio consente di tagliare materiali molto spessi. In altre parole, materiali che vanno da pochi millimetri a diversi centimetri. Nella maggior parte dei casi, questo metodo consente di tagliare materiali con uno spessore compreso tra 25 e 400 mm. In questo senso, questo processo è ancora più efficace del laser perché quest'ultimo taglia solo metalli il cui spessore è di pochi millimetri. Gli utilizzatori di questa tecnica, apprezzano anche la qualità dei tagli prodotti da questo meccanismo. Con una modalità di azione rapida, questo metodo garantisce una buona produttività se utilizzato nel campo dell'industria. Gli strumenti utilizzati durante una sessione di ossitaglio sono anche portatili, il che ne garantisce una rapida modalità di azione. Inoltre, il costo dell'attrezzatura per l'ossitaglio è molto conveniente. Ciò consente di risparmiare denaro agli utenti. Questo sistema è molto vantaggioso anche nelle industrie perché permette alle fabbriche di spendere poco, ma in cambio aiuta ad aumentare il fatturato grazie alla produttività generata. Inoltre, il metodo del taglio alla fiamma è adatto per la preparazione di saldature e per i tagli inclinati.

Le applicazioni dell'ossitaglio L'ossitaglio trova la sua applicazione nella demolizione e nel riciclaggio di componenti in acciaio pesante. Può essere ad esempio utilizzato nei settori navale, civile, meccanico e delle costruzioni. Un cannello per ossitaglio in ambiente industriale è associato ad un banco di lavoro dotato di un comando digitale. Grazie a un software di nesting ottimizzato delle parti, è possibile ridurre gli sprechi e aumentare la produttività della tecnologia. Su alcune macchine è disponibile più di un cannello per ossitaglio, che permette di tagliare fogli molto grandi in minor tempo.