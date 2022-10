Grugliasco, il 31 ottobre scade il termine per presentare le candidature per il progetto "Cittadinanza monitorante"

Il Comune di Grugliasco ha cercato di ottemperare alla normativa anticorruzione (prevista dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”), non solo con un approccio formalistico e burocratico, ma come opportunità di serio confronto interno e dibattito, nonché come apertura al confronto e alla vigilanza della “cittadinanza monitorante”, affinché – previa idonea formazione di un gruppo “target” di cittadini - sia possibile migliorare la comunicazione istituzionale rendendola più semplificata e al contempo avvalersi del contributo e delle proposte provenienti dall’esterno.