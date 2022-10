Grugliasco, terminati i lavori di asfaltatura del cavalcaferrovia di corso Torino

Dopo aver terminato la prima fase dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del cavalcaferrovia di corso Torino (eseguiti da RFI) per l’impermeabilizzazione delle strutture, si sono conclusi anche i lavori per il rifacimento del manto stradale, con la pavimentazione bituminosa drenante e fonoassorbente e segnaletica orizzontale.