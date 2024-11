42° Torino Film Festival: oggi l'incontro con il maestro Krzysztof Zanussi e la Stella della Mole ad Alec Baldwin

Terzo giorno ufficiale, oggi, lunedì 25 novembre, per il 42esimo Torino Film Festival. Nelle sale dei cinema Massimo e Romano continuano le proiezioni dei film in programma.

Ricco anche il programma delle presentazioni con i cast o i registi dei film in sala. Gli appuntamenti più rilevanti sono senza dubbio la consegna della Stella della Mole all'attore statunitense Alec Baldwin, che introdurrà al pubblico la visione di un super classico come "Caccia a Ottobre Rosso" ("The hunt for Red October" di John McTiernan, 1990), in programma nella sezione "Zibaldone", e l'incontro con il maestro Krzysztof Zanussi, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico polacco.

Ecco un elenco degli eventi da non perdere.

Perfect Number

Cinema Massimo, Sala 2 ore 16.45

Presentazione con Krzysztof Zanuss

Il Vangelo secondo Matteo

Cinema Romano, Sala 2, ore 17.30

Presentazione con Mons. Davide Milani Da un paese lontano

Auditorium Grattacielo Intesa Sanpaolo, ore 18.30

Incontro con Krzysztof Zanuss

The hunt for Red October

Cinema Romano, Sala 2 ore 21.30

Presentazione con Alec Baldwin

Prima della proiezione, consegna premio Stella della Mole