A Nichelino parte la rivoluzione nei mercati: ecco come cambieranno volto

I mercati di Nichelino si preparano ad un'autentica rivoluzione. In questi giorni sono partiti i lavori in quello di piazza Dalla Chiesa, ma entro l'estate 2023 è in programma un autentico restyling che riguarderà un pò tutte le aree mercatali.

Si comincia da piazza Dalla Chiesa

"Un anno di studio e lavoro incessanti che ci hanno permesso di tracciare in maniera indelebile e precisa il futuro del commercio ambulante a Nichelino", ha spiegato l'assessore Fiodor Verzola. "Per questo abbiamo improntato le nostre azioni a trovare le condizioni per valorizzare il commercio e tutelare chi ci lavora".