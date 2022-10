Inaugura la nuova mensa universitaria Borsellino, Sciretti: “Aperta a tutta la comunità universitaria”

Una mensa più aperta agli studenti universitari e, di conseguenza, alla città di Torino. E’ stata inaugurata oggi la “nuova” mensa Borsellino, uno spazio dedicato non solo agli ospiti della vicina residenza universitaria come accaduto fino a ora, ma a tutta la comunità studentesca universitaria.

Collocata al primo piano della Residenza Universitaria, a inaugurarla, il presidente di Edisu Alessandro Ciro Sciretti, la direttrice generale di Edisu Piemonte Donatella D’Amico, l’amministratore delegato di Equitix Giuseppe Scianti, e per il Politecnico di Torino il Vice-Rettore per la Didattica Sebastiano Foti e il Vice-Rettore per la Programmazione, le infrastrutture e l’Edilizia Luca Settineri.

“Aprire la mensa Borsellino, fino a oggi riservata a utenti interni alla residenza, a tutta la comunità universitaria è importante perché ci consente di creare un’ulteriore relazione tra il mondo dei servizi e della didattica” ha affermato Sciretti. A due passi dalla mensa, in via, la cittadella politecnica: “Sta crescendo, ma ha bisogno che i servizi crescano insieme a lei. Questa mensa, aperta agli studenti, è un modo per far crescere sia la città che il quartiere” ha concluso il presidente Edisu.

Prima dell’intervento infatti la mensa non aveva un accesso diretto dalla strada, separato e indipendente dalla residenza stessa. In sostanza era fruibile solo dagli ospiti della residenza. Il progetto, sviluppato dal concessionario, ha visto la realizzazione della scala indipendente e consente l'utilizzo degli spazi all'aperto al primo piano. Oggi gli studenti possono invece accedervi liberamente da via Vochieri e godersi spazi su due livelli, confortevoli e moderni.