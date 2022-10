Dal profumo del cinema a quello di Messe Tulipano, dal Buddha del Mao ai fotografi Onu: ecco cosa fare nel weekend

PROFUMO DI CINEMA

Fino al 24 ottobre

Che profumo ha la paura? E una sparatoria nel West? Da oggi fino al 24 ottobre sarà possibile scoprirlo al Museo del Cinema. All’interno di un corner dedicato al primo piano, si potranno scoprire dodici fragranze, selezionati da altrettanti nasi italiani dell’Accademia del Profumo, abbinate a sei film iconici. Il profumo rivela una nuova dimensione della pellicola, aggiungendosi alle immagini e e al suono, per un’esperienza che potrà essere vissuta in particolare dal pubblico sabato 22 con il percorso profumato a tappe “I profumi di Torino”.

Info: www.museocinema.it



FOCUS ON FUTURE. 14 FOTOGRAFI PER L'AGENDA ONU 2030

Fino al 19 febbraio

Quattordici fotografi e 200 scatti per la nuova mostra a Palazzo Chiablese che racconta i problemi dell’attualità nel mondo e gli obiettivi da raggiungere secondo l’agenda ONU 2030. Dallo scioglimento dei ghiacci, alla mancanza di risorse in Africa, il problema dell’emancipazione femminile, ma anche gli effetti della pandemia, i profughi siriani prima è quello ucraini poi. Sono alcuni dei tempi che affronta la mostra aperta fino al 19 febbraio.

Info: https://museireali.beniculturali.it/



BUDDHA ALLA DECIMA

Fino al 3 settembre

Buddha alla decima. E’ l’enfatico titolo della nuova mostra al Mao. Un viaggio immersivo alla scoperta delle opere della collazione permanente del Museo di Arte Orientale, l’8’% delle quali non era ancora stato mai esposto prima. Obiettivo della mostra è quello di riscoprire le opere, la loro origine e il loro significato. Tra queste oltre venti grandi statue buddhiste in legno o pietra di epoche diverse che vanno dal V al XIX secolo, cui si accostano alcune sculture e oltre trenta bronzetti votivi della collezione Auriti, due teste scultoree in pietra di epoca Tang dal Museo delle Civiltà di Roma e un importante prestito dal Mao E Chiossone di Genova.

Info: www.maotorino.it



TRE GIORNI PER IL GIARDINO

Fino a domenica 23 ottobre

Torna nell’edizione autunnale, da venerdì 21 a domenica 23 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Castello e Parco di Masino, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a Caravino, la ormai trentennale mostra-mercato “Tre giorni per il giardino”, tra i più prestigiosi, rinomati e attesi appuntamenti annuali dedicati al florovivaismo in Italia. Circa cento vivaisti, provenienti da tutta la Penisola e anche dalla Francia, scelti in collaborazione con l’Accademia Piemontese del Giardino in base al loro riconosciuto lavoro di ricerca, selezione, autoproduzione e attenzione alla sostenibilità ambientale, accoglieranno il pubblico per presentare le loro migliori collezioni e per offrire idee, consigli e suggerimenti ai tanti giardinieri per passione che non mancheranno questo importante evento.

Info: https://fondoambiente.it/



RINASCIMENTO PRIVATO

Fino al 29 gennaio

Defendente Ferrari e “gli altri” protagonisti della nuova mostra alla Fondazione Ometto Accorsi che resterà aperta al pubblico fino al 29 gennaio. Sei sezioni allestite con una trentina di opere provenienti solo da collezioni private per raccontare l’evoluzione della pittura piemontese tra la metà del Quattrocento e la metà del Cinquecento. La mostra si interroga anche su che cosa è stato il collezionismo privato e la sua importanza nel corso del tempo, indaga i rapporti con le botteghe, la produzione figurativa.

Info: www.fondazioneaccorsi-ometto.it



EXIT ENTER

Dal 22 ottobre al 7 novembre

Elena Salamon Arte Moderna, spazio espositivo di piazza IV Marzo che ha appena festeggiato vent’anni, ospiterà la personale di Exit Enter illustratore, pittore, storyteller e artista urbano. Il giovane street artist toscano - noto per i suoi ‘omini’, personaggi semplici nelle linee e nei colori - classe 1990, seguendo la passione per il disegno, che coltiva fin da bambino, nel 2009 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Firenze dove scopre l’interesse per i graffiti e la pittura gestuale. Nel 2013 affronta un periodo difficile che lo porta alla creazione del suo personaggio e all’utilizzo dello pseudonimo ’Exit Enter’. Inizia così a prendere forma quella che sarà per lui una vera e propria ‘street therapy’ e l’omino diventerà un l’alter ego terapeutico con cui dialogare.

Info: www.elenasalamon.<wbr></wbr>com



SCHEGGE

Domenica 23 ottobre ore 11

Rivolta a un pubblico eterogeneo, amante del cinema, ma non solo, articolata in sette appuntamenti, a cadenza mensile, “Schegge” è una rassegna, organizzata da AIACE Torino, che si svolgerà sempre di domenica, alle ore 11, a partire dal 23 ottobre (fino al 16 aprile) al CineTeatro Baretti. Iniziativa fuori dagli schemi sia per la particolare collocazione oraria, sia per i contenuti proposti, “Schegge” è un viaggio in compagnia di esperti, che offre prospettive originali e inattese su film, autori, scuole, generi, rapporti del cinema con altre arti. Ogni appuntamento è un excursus che generalmente non prevede la proiezione classica di un singolo film, ma che illustra il tema prescelto attraverso “schegge di cinema”, brevi sequenze ed estratti via via commentati dai relatori.

Info: www.aiacetorino.it



PREPARIAMOCI A MESSER TULIPANO

Domenica 23 ottobre dalle 10 alle 18

Al Castello di Pralormo la ''GIORNATA DEDICATA AL PIANTAMENTO DEI BULBI''. L'ingresso è gratuito e durante tutta la giornata si potrà assistere alle diverse fasi del piantamento, a dimostrazioni e a conversazioni sulla storia del tulipano. Sarà inoltre possibile acquistare diverse varietà di bulbi e visitare, a pagamento, l'interno del Castello.

Info: www.castellodipralormo.com