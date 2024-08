Autore di gravi reati viene fermato a Torino e rimpatriato per l’ennesima volta

Albanese scoperto a Pinerolo: già in passato era stato colpito da ordini di espulsione, che aveva sempre violato

Destava un particolare allarme sociale in quanto autore di diversi gravi reati: per questo un albanese, già noto alle forze di polizia e già rimpatriato nel 2013, è stato nuovamente espulso dal nostro Paese.

Il rimpatrio è stato eseguito nelle scorse ore dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino.

Lo straniero, già espulso e rimpatriato nel 2013, era stato successivamente arrestato e condannato nello stesso anno per violazione del divieto di reingresso. Rientrato successivamente in Italia, ha ottenuto nel 2018 un permesso di soggiorno in quanto coniugato con cittadina italiana; tuttavia, ha successivamente posto in essere reati che destano un particolare allarme sociale.

Infatti, nel giugno 2019 le volanti hanno arrestato l’albanese per tentato omicidio nei confronti di un cittadino italiano, ex dipendente del bar della moglie, per averlo colpito con due fendenti al ventre, provocando due ferite sanguinose, che hanno richiesto un intervento d’urgenza al CTO, essendo il coltello da cucina lungo 34 cm. I due uomini avevano avuto una discussione la sera prima presso i Murazzi e, in considerazione dell’atteggiamento aggressivo dell’albanese nei confronti dell’italiano e della propria compagna, questi ultimi si erano presentati la mattina successiva al bar con una mazza da baseball, iniziando a distruggere una vetrina. Lo straniero, pertanto, era uscito armato di coltello e aveva colpito l’aggressore lasciandolo al suolo sanguinante e continuando a colpirlo con calci e pugni, mentre la fidanzata del soggetto ferito aveva provato ad allontanare lo straniero con la mazza da baseball. Arrivati sul posto, gli agenti delle volanti avevano arrestato l’albanese per tentato omicidio.

L’anno successivo era stato, invece, denunciato dalla moglie per diversi episodi di violenza e maltrattamenti posti in essere dal dicembre 2018, anche davanti ai clienti del bar, con atteggiamenti sempre più pericolosi nei confronti della donna, accentuati anche dal fatto che l’albanese avesse cominciato a far uso di droghe oltre ad esser assuntore sistematico di bevande alcoliche e giocatore d’azzardo.

Pertanto, rigettata la richiesta di permesso di soggiorno presentata nel 2020, viste le condanne a 1 anno e 8 mesi per lesioni aggravate della Corte d’appello di Torino del 21 luglio 2020 e la successiva condanna a 2 anni e 8 mesi per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della moglie del 17 dicembre 2021, l’uomo è stato sottoposto a provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera e rimpatriato nella stessa data.

Nella stessa settimana sono state emesse tre misure alternative al trattenimento presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri, con ritiro del passaporto e sottoposizione all’obbligo di firma presso il locale Ufficio Immigrazione, nei confronti di un cittadino albanese e di due cittadini egiziani.

Questi ultimi sono stati intercettati sul territorio da parte della Polizia locale di Pinerolo in posizione di irregolarità,.