Ottobre fa rima con prevenzione: tutte le iniziative dell'ultima settimana del mese a Grugliasco

Nell'ambito del “Mese Rosa della Prevenzione” la Lilt, delegazione di Grugliasco, Collegno e Rivoli, organizza, con la collaborazione dell'Asl To 3 e il patrocinio della città di Grugliasco, per lunedì 24 ottobre presso la Casa della Comunità in piazza 66 Martiri una giornata di incontri con professioniste, quali nutrizionista, psicologa, ginecologa, come riportato nella locandina allegata, prevedendo anche, nel pomeriggio dalle 15,30, un consulto senologico gratuito preventivo con prenotazione obbligatoria al numero 370 3380907.