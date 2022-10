Chiorino: "Lavorare per il presente guardando al futuro per garantire sviluppo dell'impresa e occupazione stabile"

"Lavoriamo per il presente, ma guardando al futuro, con particolare riferimento all’orientamento scolastico e alla formazione, che devono essere sempre più efficaci per favorire l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro". Così l'assessore all'istruzione e alla formazione professionale della Regione Piemonte Elena Chiorino intervenenedo ieri a Catania, al Convegno su ITS Academy organizzato INDIRE in collaborazione con il coordinamento delle Regioni.

"Il messaggio a ragazzi e famiglie deve arrivare forte e chiaro: il Sistema Its ė un opportunità - sia per i nostri giovani sia per le nostre imprese - che garantisce alta formazione specifica e specializza. Si deve poi lavorare a potenziare l'orientamento a tutti i livelli, anche sulla formazione dei docenti, affinché ragazzi e famiglie possano essere informati ed "orientati" tutto l'anno contrastando in questo modo anche il fenomeno dell'abbandono scolastico. L'orientamento da sempre è considerata la "Cenerentola" delle politiche attive del lavoro - ha ribadito Chiorino - niente di più sbagliato: in Piemonte abbiamo investito 7 milioni di euro, cifra mai stanziata in Regione, intervenendo con un piano orientativo mirato che va dalle elementari alle superiori fino all'accompagnamento al mondo del lavoro".

"Dobbiamo mettere nella condizione i nostri ragazzi di formarsi per intraprendere il lavoro dei propri sogni - ha concluso l'assessore - compito della politica è garantire un ventaglio di opportunità e di strumenti di qualità per mettere i giovani nella condizione di poter scegliere. In questa sfida, che riteniamo che possa essere vinta, il Sistema Its gioca un ruolo determinante, proprio perché garantisce competenze ai nostri giovani e competitività alle nostre imprese. In sintesi: solidità e sviluppo dell'impresa, lavoro stabile e qualificato".