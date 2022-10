Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 riparte con un 3-0 su Casalmaggiore

25-14, 25-17 e 25-12: in un’ora e una manciata di minuti la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica il match inaugurale contro la Trasportipesanti Casalmaggiore e mette subito in cascina i primi 3 punti della stagione.

Il 3-0 rispecchia l’andamento di una gara sempre in mano alla squadra di Bregoli, superiore soprattutto nei fondamentali di prima linea contro avversarie penalizzate dalle tante assenze che non sono mai riuscite a trovare il ritmo. Eloquenti da questo punto di vista i dati statistici di fine gara, col 58% in attacco e i 9 muri punto di Chieri contro il 28% e i 2 muri di Casalmaggiore. Biancoblù nel complesso anche molto meno fallose.

Miglior realizzatrice Grobelna /16 punti), premiata MVP dell’incontro.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0 (25-14; 25-17; 25-12)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 4, Grobelna 16, Mazzaro 7, Weitzel 11, Cazaute 10, Villani 4; Spirito (L); Rozanski 5, N. e. Morello, Storck, Butler, Garreau, Nervini, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

TRASPORTIPESASANTI CASALMAGGIORE: Scola 2, Malual 7, Melandri 3, Lohuis 6, Perinelli 6, Braga 6; De Bortoli (L); Mangani 4. N. e. Piva, Dimitrova, Sartori. All. Pistola; 2° Tettamanti.

ARBITRI: Rossi di Sanremo e Papadopol di Mantova.

NOTE: prima dell’inizio della gara le ex biancoblù Elena Perinelli e Chiara De Bortoli sono state premiate con un mazzo di fiori. Presenti 1046 spettatori. Durata set: 22′, 24′, 21′. Errori in battuta: 8-6. Ace: 2-4. Ricezione positiva: 37%-48%. Ricezione perfetta: 26%-32%. Positività in attacco: 58%-28%. Errori in attacco: 1-10. Muri vincenti: 9-2. MVP: Grobelna.

Il commento

Max Gallo: "Abbiamo fatto una buona partita, contro un avversario che chiaramente ha delle assenze. La cosa positiva è aver approcciato bene la gara e aver mantenuto sempre il filo della partita. E’ la cosa fondamentale in questi casi: il rischio è di sedersi, adagiarsi e perdere un po’ l’obiettivo finale. Ora ci aspetta una gara sicuramente di qualità, andremo a Cuneo per fare la nostra partita cercando di fare il massimo".

Andrea Pistola: "Chieri è già in gran forma, noi invece siamo in una condizione purtroppo non competitiva. Paghiamo lo scotto di questo precampionato dove non ci siamo mai potuti allenare al completo. Oggi mancavano tre giocatrici. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà nell’ultimo mese e si è visto chiaramente in campo. Chieri ha vinto meritatamente, è stato superiore in tutto, soprattutto nei fondamentali di prima linea".