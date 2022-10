Grugliasco, iniziati i lavori in via Andrea Costa per la nuova rete idrica

Lunedì 24 ottobre sono iniziati gli attesi lavori di rifacimento della rete idrica in via Andrea Costa da parte della società Smat. I lavori dovrebbero terminare entro il 25 novembre. Attenzione alle modifiche viarie che i tecnici attueranno durante il cantiere: senso unico alternato, restringimenti, divieti di sosta parziali.

I lavori riguardano la posa lineare della tubazione dall'incrocio con via Mazzini (indicativamente dal civico 55) proseguendo in direzione di viale Echirolles, pianificando in un seguente momento i collegamenti dell'incrocio di via Latina che dovranno essere coordinati da movieri e dove si dovrà procedere con lo spegnimento dei semafori.

Pertanto, nel tratto segnalato, saranno istituiti il restringimento di carreggiata con un senso unico alternato regolato da impianto semaforico temporaneo mobile e/o dall'ausilio di movieri per garantire il passaggio dei veicoli lungo la tratta.

Le operazioni di allestimento del cantiere sono iniziati il 19 ottobre, ma dal 24 ottobre sono iniziati i veri e propri lavori con la posa della condotta, l'esecuzione dei pozzi e collegamenti, disinfezione/lavaggi e collaudi, esecuzione di prese di derivazione d'utenza e ripristini definitivi.