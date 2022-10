Centri servizi Gtt nel caos: anziani respinti, proteste e lunghe code

È caos nei centri servizi di Gtt. Tra code, attese e disservizi, monta la rabbia fuori dai luoghi che dovrebbero garantire assistenza ai clienti e che invece, paradossalmente, finiscono per creare rabbia e caos tra gli utenti in fila.

In trenta in coda solo in corso Francia

In corso Francia le persone in attesa sono una trentina, gli sportelli aperti appena tre. “Siamo qui dalle 8:30, nessuno ci fa passare” spiega sconsolato Armando, 85 anni. Non avendo un’applicazione, non potendo prenotare online il proprio turno ha provato a tentare la fortuna. Purtroppo per lui, al netto dell’attesa, è stato rispedito a casa. Il primo appuntamento disponibile, prenotato grazie a un addetto di Gtt, il 18 novembre. Tra un mese.

Non va meglio ai prenotati

Non va meglio a chi, con Ufirst, ha prenotato regolarmente il proprio turno allo sportello: chi aveva un appuntamento alle 10 è in coda dopo mezz’ora. I ritardi si accumulano, i server non funzionano, la piattaforma di 5T non è attiva da venerdì. Il risultato? Attesa e ancora attesa, nonostante una prenotazione.

Tra rabbia e disperazione

Gli animi si scaldano in fretta, tra bimbi che piangono e anziani esasperati. “Non è possibile, avevo prenotato e mi ritrovo ad attendere anche un’ora: ma allora a cosa serve avere un posto riservato?” prova a farsi sentire un uomo con una valigetta.

I dipendenti imbarazzati provano a placare gli animi. “Le cose non potranno mai funzionare in Italia, c’è sempre disorganizzazione” commenta amara una signora, prima di abbandonare la coda per recarsi al lavoro. Per la sua pratica proverà a ritornare tra un mese.

Scene di ordinario caos, in un qualsiasi lunedì mattina torinese.