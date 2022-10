Dal grigio al verde: tour in bicicletta a Mirafiori Sud

Domenica 30 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 è in programma un nuovo tour in bicicletta, gratuito e con guida turistica, "Dal grigio al verde" a Mirafiori sud per scoprire il verde produttivo in quartiere e le infrastrutture sperimentate basate sulla natura, nature based solutions, all'interno del progetto europeo proGIreg.