Bonus Cashback Casino: come funziona e come sfruttarlo

Molto probabilmente si è già utilizzata la funzione di cashback nell'ultimo periodo, per acquisti o simili, ma va detto che un sistema del genere sembra essere entrato in vigore anche presso alcuni casinò online convenzionati. In che modo? Scopriamolo assieme!

Che cos'è il cashback?

È molto probabile che molte persone, incluse tutte quelle che stanno leggendo queste righe, abbiano avuto a che fare con il concetto di cashback negli ultimi mesi. Infatti, con l'arrivo della pandemia da Covid – 19, ci sono state tantissime sofferenze ed altrettante difficoltà soprattutto a livello economico.

Il lavoro e l'economia hanno subito un duro tracollo e, per aiutare i consumatori italiani e per tutelarne ancora di più la sicurezza, è stato attivato il servizio di cashback. Quando si effettuava un acquisto tramite carta di credito oppure altri sistemi contactless, oltre ad evitare di maneggiare denaro contante, e si superava una certa soglia, lo Stato ne dava indietro una piccola parte.

Questo come “premio” per aver utilizzato un sistema che, oltre ad essere più sicuro per la salute, favoriva un maggiore controllo fiscale e dava un duro colpo agli acquisti senza scontrino. Anzi, da ricordare che venne anche organizzata la famosa lotteria degli scontrini!

Ovviamente un sistema del genere non poteva certo finire qui e quindi, di recente, il cashback è finito per “rientrare” anche tra i bonus che i casinò online offrono ai loro utenti. Bonus di benvenuto, bonus senza deposito con cashback e così via, ma andiamo con ordine.

Che cos'è il cashbak sul casinò online e come funziona?

Prima di tutto va detto che il bonus cashback è un tipo di bonus erogabile a coloro che si sono già iscritti ad un portale di gioco d'azzardo e, al pari della questione acquisti citata sopra, permette ai giocatori di riavere indietro una parte di denaro investito nelle giocate.

Inoltre va ricordato che tale bonus può anche essere settimanale oppure mensile o va ad incidere sulla percentuale creditizia. Volendo citare qualche percentuale, il minimo è 5% e si può estendere fino ad un massimo del 20% e, ancora più in generale, si va ad applicare sul totale di scommesse e su quello delle perdite di un utente.

Ad ogni modo, le opzioni sono molteplici e quindi, prima di attivarlo, è sempre meglio capire che cosa mettono sul piatto i vari casinò online consultando regolamento ed offerte.

I vantaggi del bonus cashback

Tra tutti i vari tipi di bonus che i casinò online offrono alla loro utenza, soprattutto per trovarne di nuova, quello del cashback è ancora uno dei meno diffusi, ma non è difficile immaginare che nel prossimo futuro tale opzione subirà un implemento.

Ovviamente il suo vantaggio principale consiste nel recuperare una parte di quanto giocato e, a meno che non vi siano delle regole contrarie, può essere impiegato su tutti i tipi di giochi e di scommesse permettendo anche ai giocatori meno esperti di procedere con più sicurezza.

In ogni caso vi ricordiamo sempre di giocare con moderazione e senza eccedere, anche nel caso di bonus con cashback!