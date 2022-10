Suggerimenti per scommettere sulle corse di cavalli

La gente ha scommesso sulle corse di cavalli da quando i cavalli hanno iniziato a correre. Scommettere sull'esito di una corsa di cavalli formale può essere divertente e redditizio se sai cosa stai facendo e puoi battere le probabilità. Scommettere sui cavalli su 20Bet offre molte informazioni e sicurezza per aiutarti a migliorare le tue quote, inclusi consigli su cosa fare attenzione e quali strumenti possono aiutarti in pista, così come i meccanismi di piazzare una scommessa, i tipi di scommesse puoi fare, e le tue possibilità di vincere.

Come scommettere su una corsa di cavalli

Scommettere sulle corse di cavalli non è una procedura complicata. La maggior parte delle volte, piazzi la tua scommessa, prendi il tuo biglietto e lo strappi quando la tua scommessa non funziona. Tuttavia, se sei fortunato - o abile - puoi restituire il tuo biglietto allo sportello e riscuotere la tua vincita. L'elenco seguente descrive passo passo la procedura di scommessa:

Inserisci il nome della pista.

Dichiara su quale gara numerica stai scommettendo.

Inserisci l'unità di dollaro della tua scommessa.

Indica il tipo di scommessa.

Puoi scommettere su un singolo cavallo da vincere, piazzare o mostrare, o su una combinazione di cavalli.

Inserisci il numero del cavallo o dei cavalli che stai utilizzando.

Controlla il tuo biglietto prima di uscire dalla finestra.

Come piazzare una scommessa parlay sulle corse di cavalli

Sei con un gruppo di amici che scommette sui cavalli in pista? Un modo divertente per scommettere sulle corse di cavalli che coinvolgono tutti i membri del tuo gruppo è attraverso uno spettacolo di gruppo. Ecco come funziona: fai in modo che ogni persona scommetta $ 5 e raccogli i soldi. Ogni persona del gruppo sceglie una razza e un cavallo da scommettere e mostrare. Fai la prima scommessa e, se vinci, goditi i soldi sulla corsa e sul cavallo successivi. I tuoi guadagni possono sommarsi molto rapidamente. Ad esempio, se quattro persone iniziano con $ 20 e ogni persona ottiene un prezzo di spettacolo di $ 3, avrai $ 101 dopo solo quattro gare!

Come essere il migliore

Le quote sono semplicemente un riflesso di chi pensa che vincerà il pubblico delle scommesse. Non esiste una "casa" nelle scommesse pari-mutuel. In effetti, "pari-mutuel" significa scommettere tra di noi. Quindi, man mano che più persone piazzano scommesse, le quote cambiano. I migliori handicap per esaminano le prestazioni passate di un cavallo, le linee di sangue, i proprietari, gli addestratori e ogni sorta di altre variabili. Quando sei all'Indiana Grand Racing & Casino, ci sono anche alcune cose che dovresti considerare.

Il programma - Se vuoi essere in cima a tutto, scegli un programma. Può dirmi come capire la classe di un cavallo, la valutazione della velocità, i tempi finali e passati e ulteriori informazioni su chi può essere il migliore. C'è una guida facile da usare nella sezione di apertura del programma che spiega tutto in dettaglio. Il nostro programma rende la disabilità comprensibile e divertente.

Gli esperti - Nessuno comprende lo sport meglio delle persone che lo studiano ogni giorno e le loro scelte sono a tua disposizione. Quindi prendi un cheat sheet mentre sei in pista e controlla il programma per i preferiti. Cerca anche suggerimenti online o tramite i monitor dei binari.

Cosa cercare?

Anche i migliori cavalli hanno brutte giornate e nessuna corsa è una "serratura". Ma se sai cosa cercare, puoi dire chi è pronto a vincere o chi preferisce rimanere nella scuderia.

Le orecchie - Se le orecchie di un cavallo sono inclinate a un angolo di 45 gradi, è un ottimo segno. Le orecchie di un cavallo disinteressato sembreranno flosce e senza vita. Le orecchie iperattive suggeriscono potenziale nervosismo ed irritabilità.

La testa: cerca i cavalli con la testa alta e il collo dritto. Sono pronti per partire.

La coda - Alcuni handicapper cercano cavalli con la coda in movimento. Credono che code attive ed estese indichino cavalli che vogliono correre.

Post position - I cavalli rivolti verso l'interno della pista di solito hanno un vantaggio perché la distanza che percorrono è effettivamente più breve rispetto agli altri cavalli.

Il fattore di coerenza - Guarda il tuo programma per scoprire quante volte un cavallo è finito "in the money" (i primi tre) rispetto a quante volte ha corso. Maggiore è la percentuale di vincita, maggiori sono le tue possibilità.

The Jockey - I fantini con record di vittorie sanno come ottenere il massimo dai loro animali. Cerca nel programma per trovare le tue voci passate e scegli un vincitore.