La Vita Bugiarda degli Adulti: su Netflix arriva la serie dedicata al romanzo di Elena Ferrante

Dopo il successo de L’Amica Geniale sulla RAI, torna sullo schermo un lavoro seriale dedicato a un romanzo di Elena Ferrante: nel 2023, su Netflix, uscirà La Vita Bugiarda degli Adulti. In uscita il 4 gennaio e prodotta da Fandango, sarà caratterizzata da sei episodi.

La serie, disponibile in tutti i Paesi che permettono di accedere al servizio di streaming, è tratta dal libro protagonista di uno dei successi editoriali più clamorosi degli ultimi anni. Pubblicato nel nostro Paese da Edizioni E/O, La Vita Bugiarda degli Adulti è uscito il 7 novembre 2019.

Il teaser poster

Nella giornata di lunedì 24 ottobre, Netflix ha ufficializzato i dettagli relativi all’uscita della serie - l’annuncio della realizzazione era arrivato nel 2020 - e ha rilasciato il teaser poster. Da quest’ultimo è possibile ricavare diverse informazioni importanti, in primis quella relativa alla regia. Dietro la macchina da presa c’è Edoardo De Angelis, regista di prodotti televisivi come Natale in Casa Cupiello e Non ti Pago.

Nel ruolo di Vittoria troviamo invece Valerio Golino. A prestare il suo volto a Giovanna è l’attrice Giordana Marengo. Questa serie tv di Fandango per Netflix vede nel cast anche Alessandro Preziosi nel ruolo del padre di Giovanna. Nella, la madre, è invece impersonata da Pina Turco.

Il romanzo da cui è tratta la serie ha visto Elena Ferrante scrivere in collaborazione con Francesco Piccolo, autore di alcuni romanzi di grande successo negli ultimi anni come Momenti di Trascurabile Felicità, Laura Paolucci e lo stesso De Angelis.

La vicenda racconta gli anni di passaggio di Giovanna dall’entusiasmo dell’infanzia ai tormenti dell’adolescenza nella cornice degli anni ‘90, periodo dominato da un forte entusiasmo e da una temperie all’insegna dell’innovazione.

Il ruolo di Napoli

Come in tutti i romanzi di Elena Ferrante e in tutte le riduzioni televisive che li hanno visti al centro dell’attenzione - in questi giorni si sta lavorando alla quarta e ultima stagione della serie RAI L’Amica Geniale - anche in questo caso i luoghi hanno un ruolo centrale, vibrano di personalità e potenza esattamente come i protagonisti in carne e ossa.

Ancora una volta troviamo Napoli, una città divisa in due esattamente come l’animo di Giovanna che, nostalgica della gioia dell’infanzia, deve fare i suoi primi passi nell’adolescenza, preludio della vita adulta. Se nel cuore della protagonista troviamo la dicotomia tra due periodi della vita estremamente diversi tra loro, nel capoluogo campano possiamo vedere la distinzione tra la Napoli di sopra, che mostra un volto elegante, e la Napoli di sotto che, invece, è all’insegna dell’eccesso.

In questo vorticoso tessuto urbano, la protagonista cerca ogni giorno risposte, venendo inghiottita da una quotidianità che pare non lasciare scampo.

Napoli non è l’unico luogo in cui la serie è ambientata. Da non dimenticare, infatti, sono anche Milano, dove Giovanna trascorre il week end prima del suo sedicesimo compleanno, e Venezia, dove si reca assieme all’amica Ida con l’intenzione di vivere a pieno la sua adolescenza.

Elena Ferrante sullo schermo

Come già detto, la serie Netflix non è il primo prodotto televisivo dedicato ai romanzi di Elena Ferrante. Oltre alla serie RAI - che vede nel cast, assieme alle giovanissime Margherita Mazzucco e Gaia Girace, anche Alba Rohrwacher ed Eduardo Scarpetta - è il caso di citare il film L’Amore Molesto, uscito nel 1995 e con Mario Martone dietro alla macchina da presa. Presentato in concorso al 48° Festival del Cinema di Cannes, ha visto nel cast Anna Bonaiuto nel ruolo di Delia, Angela Luce in quello di Amalia e Licia Maglietta nelle vesti di lei da giovane.

Elena Ferrante è stata portata sul grande schermo anche da Roberto Faenza con I Giorni dell’Abbandono, pellicola con protagonista una magistrale Margherita Buy, e con La Figlia Oscura, diretto da Maggie Gyllenhaal e premiato a Venezia lo scorso anno per la miglior sceneggiatura.

