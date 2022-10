Dario Argento - The Exhibit: la proiezione del documentario con il regista

A completamento dell’omaggio alla mostra dedicata a Dario Argento, vede la luce il documentario omonimo "DARIO ARGENTO - The Exhibit (52’)", con la regia di Andrea Dezzi, una coproduzione ITsART, Solares e Museo Nazionale del Cinema.

Dario Argento si racconta in prima persona, ripercorrendo la sua carriera, dai successi degli esordi, fino alle produzioni di oggi: film e paure, passioni e trucchi, aneddoti e personaggi della storia del cinema, in un appassionante viaggio dentro le paurose vertigini degli incubi sul grande schermo.

Artisti, amici e compagni di avventure, testimoniano l'alta professionalità delle collaborazioni, quali Claudio Simonetti dei Goblin per le colonne sonore, Sergio Stivaletti per gli effetti speciali, Stefania Casini per l'interpretazione attoriale, intervengono a ricordare alcuni dei passaggi che hanno portato Dario Argento ad essere considerato - a livello internazionale - uno dei grandi innovatori del cinema di genere horror.

Chi non potrà essere al Museo Nazionale del Cinema, potrà collegarsi a questo link https://bit.ly/3DgKTMr e vedere il documentario su ITsART, la piattaforma streaming dedicata all'arte e alla cultura italiana, dove resterà a disposizione per gli utenti.

La proiezione del documentario rientra all’interno del programma speciale di Halloween al Museo Nazionale del Cinema che prevede l’apertura straordinaria fino alle 23 visite guidate alla mostra, attività per il pubblico e la visione della ghost story in VR The Heaven – A 360 VR Horror Experience.

A partire dalle ore 19:00, l’ingresso al museo è a 12 euro, gratis fino 14 anni.

Per info: www.museocinema.it