Tutto pronto per la quinta edizione di _resetOFF sul palco dell'Off Topic

Venerdì 28 ottobre, alle 21 tutto pronto sul palco di OFF TOPIC per _resetOFF, lo spin-off di _resetfestival, prodotto da The Goodness Factory, che dà la possibilità a musicistə e band emergenti da tutta Italia di esibirsi in uno dei cuori pulsanti della scena musicale di Torino.

Ogni mese, quattro progetti super freschi e 20 minuti a testa di musica con i loro pezzi inediti. A partire da questa edizione, anche una importante collaborazione con Rockit, partner del progetto.

Lo spin-off di _resetfestival dedicato alla musica inedita e alle nuove leve della scena musicale italiana propone tre progetti in line up, ed un/a artista selezionato/a dalla community di Rockit PRO.

Il primo appuntamento di questa stagione, in programma venerdì 28 ottobre, propone sul palco il poeta e cantautore argentino Leandro Gago la cui musica si inserisce nella tradizione cantautorale sudamericana, includendo generi come la chacarera, la zamba, la milonga e la bossa nova. Al suo fianco il rapper classe ’99 Tera, cresciuto in provincia di Torino e i cui lavori richiamano il rap old school e la black music (in particolare R&B e jazz), mescolati ad influenze e suoni moderni, che vanta collaborazioni con alcuni esponenti della scena hip hop italiana come Esa degli OTR, Dj Fastcut, Mastafive, Dj Myke. Ad esibirsi anche Alma selezionato per _resetfestival all’interno di _reHUB produzione creativa che ha lavorato alla stesura del suo brano con Bianco. Per l’occasione, si esibisce all’interno del più ampio progetto ALMA x SCATI x XIN (GANNAS DE): oltre al suo progetto da solista, Alma partecipa infatti attivamente alla gestione del collettivo di nome “Gannas De”, con il quale si cimenta nel creare eventi artistici che spaziano su tutte le discipline dell’arte. E infine Flaminia, che prosegue in un viaggio musicale e personale che richiama paesaggi nordici, intimi e maestosi. Brani nati dalla necessità di esplorare nuovi mondi interiori, fatti di piccole cose essenziali, in un percorso di rinascita che inizia dalle ceneri di un amore sbagliato.