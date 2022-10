GIRARROSTO: PER CUOCERE POLLO, SPIEDI E KEBAB

Il girarrosto è uno dei macchinari più richiesti del momento per preparare golosi polli allo spiedo sia a livello domestico che per i professionisti del settore della ristorazione.

Oggigiorno il mercato offre tantissime varianti di modelli di girarrosto elettrici. Nella versione domestica, tra l’altro, non sono altro che una versione in miniatura dei girarrosti professionali utilizzati dai kebabbari, rosticcerie ed altre attività di ristorative.

Utilizzare i girarrosti non è un’operazione che richiede particolari abilità, infatti è sufficiente seguire dei piccoli accorgimenti per non rischiare di commettere degli errori che potrebbero infine rovinare il risultato.

Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento della vendita online di questo piccolo elettrodomestico, la concorrenza online è altissima ma attenzione a quale rivenditore decidiamo di affidarci.

Il girarrosto è strutturato con un anello che rialza e permette di mantenere sempre alla giusta distanza dalle braci l’alimento in cottura, consentendo comunque una cottura uniforme.

Chi non vorrebbe una brace professionale da sfruttare sempre a disposizione? In commercio si trovano modelli sempre più moderni che permettono una cottura perfetta. Il girarrosto elettrico è un piccolo elettrodomestico che comprende anche un’ampia serie di accessori.

GIRARROSTO ELETTRICO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il girarrosto elettrico si basa sulla presenza di un motore elettrico che si collega ad una scocca che serve a sua volta a garantire maggiore potenza rispetto alle versioni che prevedono un funzionamento manuale.

Si tratta di elettrodomestici che non consumano molta energia e che grazie ai diversi parametri di configurazione permettono di gestire nel migliore dei modi la cottura.

Esistono diversi tipi di girarrosto:

- Girarrosto a legna: particolarmente apprezzato da chi ha in casa un camino e che quindi può sfruttare la legna come fonte di calore primaria per far cuocere la carne.

- Girarrosto da barbecue: funziona come quello a legna ma sfruttando un combustibile diverso che sarà appunto la brace, il gas oppure la carbonella. Questo genere di girarrosto da barbecue si può trovare anche in particolarissime versioni che si adattano alla perfezione ai barbecue in muratura, oltre alla variante mobile che consente di poter usare il girarrosto anche in luoghi in cui non c’è la corrente elettrica.

- Girarrosto per forno: spesso in alcuni modelli di forni viene inserito anche lo spiedo da impiegare insieme alla funzionalità aggiuntiva legata proprio alla cottura da girarrosto. Le prestazioni, però, non sono proprio così efficaci, per questa ragione, la cosa migliore da fare è quella di optare per un fornetto dedicato, in grado di garantire solo ed esclusivamente la funzionalità girarrosto.

Il girarrosto elettrico è perfetto per ottenere i migliori risultati in cucina.