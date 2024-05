Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 12 maggio

EVENTI

SALONE DEL LIBRO 2024

Dal 9 al 13 maggio

Quello del 2024 “sarà il Salone più grande di sempre” come annunciato dalla neo direttrice, Annalena Benini. Sì, perché tra le novità annunciate alla presentazione di oggi, quella più importante è sicuramente la costruzione del nuovo Padiglione temporaneo. Uno spazio da 5 mila metri quadrati, grande quindi quasi come il Padiglione 1 del Lingotto Fiere. L’area sarà adiacente al Padoglione 3 e ospiterà il Book Stock, la parte dedicata alle scuole e ai ragazzi. Oltre ai già annunciati ospiti big come Fedez, Paolo Sorrentino, anche Big Mama, Giovanni Allevi, Alessandro Barbero, Zerocalcare. E poi ancora James Ellroy, Eshkol Nevo, Orhan Pamuk, Murata Sayaka, Asli Erdogan. Nicolas Barreau, inoltre, rivelerà la propria identità proprio in occasione del Salone. La Sala Olimpica vedrà tra gli incontri quello con Claudio Bisio e Claudio Marchisio, mentre sul Palco Live si alterneranno nomi come Manuel Agnelli, Gianluca Grignani, Dario Vergassola. Confermato anche quest'anno il Bosco degli Scrittori di Aboca. Qui si svolgeranno gli incontri con Vasco Brondi, Chiara Tagliaferri e Aldo Cazzullo.

INFO: https://www.salonelibro.it/

SALONE OFF

Fino al 14 maggio

Il Salone Off spenge le sue prime 20 candeline e invaderà i luoghi della città e in provincia con il suo programma di 650 eventi. Reading, spettacoli teatrali, cinema che coinvolgeranno oltre 300 luoghi. Tra gli ospiti Alessandro Baricco, Valter Malosti, Marco Rossari, Davide La Rosa, Stefano Di Polito, Luca Morino, Dito Nella Piaga e molti altri. Grande novità di quest’anno legata alla lingua tedesca: la Read Parade, curata da Tom Müller. Una sorta di Love Parade della letteratura in salsa torinese con un carro che sabato 11 maggio partirà dalla Metro Lingotto percorrendo via Genova, passando da San Salvario, fino ai Murazzi del Po. Sul carro si alterneranno deejay e scrittori per diffondere la cultura in ogni angolo della città. Tra gli eventi anche un ciclo di sei appuntamenti in collaborazione con il Museo Egizio in occasione del Bicentenario. Fil rouge: permettere di capire che cosa siano gli oggetti, i musei e i libri e come ci sopravvivano. Infine, tra gli eventi sociali, Ballatoio realizzato all’interno di un condominio con ospite Daria Bignardi.

INFO: www.salonelibro.it/salone-off.html

UNA NOTTE AL MAUTO

Venerdì 22 maggio dalle ore 19

Club Silencio apre le porte del MAUTO, il Museo Nazionale dell’Automobile, che ripercorre la storia automobilistica italiana e vanta una collezione di oltre 200 vetture originali provenienti da tutto il mondo. In questa occasione sarà possibile visitare la più grande e completa mostra mai realizzata sul pilota Ayrton Senna che, attraverso foto inedite, Super8, installazioni audiovisive, documenti e una vera e propria collezione di auto, tute da corsa e caschi, ne ripercorre tutte le tappe della carriera sportiva. Dalle 19 a mezzanotte sarà inoltre possibile visitare la mostra temporanea "Luigi Ghirri. Rosso Ferrari.", che raccoglie gli scatti dedicati allo storico marchio di automobili, e scoprire l’Open Garage, caveau del museo visitabile su prenotazione che custodisce più di settanta vetture disposte in ordine cronologico, pronte per essere esposte o in fase di restauro. Da non perdere il set di uno dei più importanti rapper Italiani, bandiera del rap di Torino e attivo sin dai primi anni zero, Ensi, accompagnato dai visual di Yssa, in uno degli spazi più suggestivi del MAUTO.

INFO: www.clubsilencio.it

GREG GOYA

Fino al 13 maggio

C’era una volta la street art, ora è tempo di fast art. È l’arte “a consumo veloce” di Greg Goya che fino al 13 maggio entra al Museo del Cinema. Un cubo allestito nell’aula del tempio, suddiviso in quattro pareti, ospita l’opera numero 99 e numero 100 dell’artista torinese che su Instagram conta oltre un milione di follower e diventato famoso proprio per i suoi interventi artistici tra i luoghi della città.

INFO: https://www.museocinema.it/it





CINEMA

ACROSS

Martedì 7 maggio ore 20.30

Presentato in anteprima mondiale all'ultima edizione delle Giornate degli Autori nella sezione Notti Veneziane, nell’ambito della 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e in uscita nelle sale italiane il 30 aprile, “Across” di Irene Dorigotti sarà proiettato al Cinema Massimo di Torino il 7 maggio alle ore 20.30, in una proiezione speciale alla presenza della regista e del montatore Enrico Giovannone.

INFO: https://www.cinemamassimotorino.it/



ROSE DI PERSIA

Fino 14 maggio

Organizzata da AIACE Torino, Rose di Persia è un racconto per immagini, tutto al femminile, dell’Iran contemporaneo attraverso tre appuntamenti – il 30 aprile, il 7 e il 14 maggio, al Cinema Romano, alle ore 20.30 – e nove film diretti da otto registe. La rassegna è curata da Ashkan Khatibi, drammaturgo, attore, cantante e produttore iraniano, protagonista della serie tv di grande successo Khatoon, costretto due anni fa a lasciare Teheran dopo un arresto, violenti interrogatori e ripetute minacce e diventato in esilio uno degli artisti di riferimento dell’opposizione al governo teocratico del suo Paese.

INFO: www.aiacetorino.it

TONINO DE BERNARDI

Fino al 9 settembre

Il Museo Nazionale del Cinema celebra Tonino De Bernardi, l'autore d'avanguardia torinese, con una mostra che esplora la sua straordinaria carriera e influenza nel panorama del cinema sperimentale nazionale e internazionale. La mostra, organizzata in sinergia con la Cineteca del Museo e il Cinema Massimo, offre un'immersione completa nell'universo creativo di De Bernardi ed è parte di un progetto articolato che prevede: la conservazione e la digitalizzazione delle sue opere che contano, ad oggi, più di un centinaio di film; l'allestimento di una mostra, una performance teatrale, la pubblicazione di un volume inedito e una retrospettiva, nonché una selezione di opere sottotitolate per la circuitazione. Sessant'anni di storia di un cinema vivo e stimolante.

INFO: www.museocinema.it



CONCERTI

SYMPHONIKA ON THE ROCK

Mercoledì 8 maggio ore 21



Il tributo alle grandi leggende del rock che unisce le generazioni. Un grande show che propone i classici del rock ri-arrangiati per band e orchestra. Il tutto accompagnato da un incredibile supporto scenografico per far vivere agli spettatori un’esperienza unica, in cui il rock incontra il sinfonico, dove classico e moderno si fondono. Queen, Pink Floyd, Europe, Beatles, Scorpions, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns & Roses, Rolling Stones, e molti altri sono gli artisti che hanno fatto sognare intere generazioni. Le loro leggendarie hits rivivono in una nuova dimensione e impatto live, sia audio che visivo, creando qualcosa di unico nel suo genere. Cantanti e special guest si alternano sul palco, interagendo con la band e con un'orchestra di 25 elementi, in uno spettacolo in cui momenti rock adrenalinici lasciano spazio a parentesi acustiche di maggiore intensità emotiva.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

BAUSTELLE

Venerdì 10 maggio ore 21



L’iconica band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi con INTIMO SEXY! Elvis a teatro 2024, per assaporare tutte le sfumature di “Elvis”, l’ultimo album pubblicato per BMG che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza “rock”. Uno spettacolo “elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale”, per far risuonare lo spirito rock dei Baustelle nell'atmosfera di un teatro.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

FLOR BERTOTTI

Domenica 12 maggio ore 21

Flor Bertotti en concierto sarà un viaggio ricco di emozioni e momenti memorabili. Florencia Bertotti è nota al pubblico italiano per essere stata la protagonista di serie tv molto seguite ha lasciato un segno indelebile nella scena artistica internazionale, una vera forza della natura dalla creatività irresistibile che ha saputo spaziare in diversi campi artistici, dagli esordi nell’ambito della recitazione fino alle sue esperienze nel campo musicale. Sul palco sarà accompagnata dalla sua band e un corpo di ballo.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it



JIN MIM

Venerdì 10 maggio ore 21.20

I Jin Mim in concerto al Folkclub. Un'ascesa vertiginosa a livello continentale per questo quartetto di jazzisti tedeschi straordinariamente unito, innovativo e decisamente fuori dall'ordinario, dal suono raffinato e originale. Il repertorio del gruppo ha definito la sua direzione essenziale: " Ritmicamente molto complesso ma armonicamente accessibile, con influenze che vanno dal flamenco alla musica indiana e al pop". Il flauto è uno strumento raro nel jazz, il più delle volte inserito di tanto in tanto per aggiungere un ulteriore colore timbrico. In Jin Jim la sua funzione va ben oltre: svolge il ruolo solista principale. Daniel Manrique-Smith al flauto, Ben Tai Trawinski al contrabbasso, Johann May alla chitarra e Nico Stallmann alla batteria: imperdibili questi quattro straordinari talenti emergenti del jazz europeo.

INFO: www.folkclub.it

ARTICOLO 31

Domenica 12 maggio dalle ore 17

Domenica 12 maggio, a partire dalle ore 17, gli Articolo 31 inaugureranno Happy Vibes, un ricco palinsesto di eventi gratuiti che si terranno nei weekend fino al 23 giugno presso Mondojuve Shopping Village, intrattenendo grandi e piccoli con musica live e tanto divertimento. In occasione dell’uscita del nuovo album prevista per il 10 maggio, J-Ax e DJ Jad si esibiranno suonando i grandi successi degli anni ’90 e firmeranno i CD ai fans. L’ingresso al palco è riservato a tutti coloro che hanno acquistato il nuovo CD e i primi 300 che lo acquisteranno avranno il pass prioritario che permetterà loro di entrare nelle prime file per il firmacopie.

INFO: https://www.mondojuve.it/



LUCA MORINO

Venerdì 10 maggio ore 21.30

Un concerto per espandere confini geografici e sentimentali, l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo il nuovo disco di Luca Morino – fondatore e leader dei Mau Mau, giornalista e animatore culturale – pubblicato lo scorso marzo. Con De West Morino esplora infatti un luogo immaginario che travalica la definizione geografica dell’Alta Langa, dove tutto diventa più aspro e selvaggio e si confonde in un immaginario cinematografico e morriconiano dove i cespugli spostati dal vento rotolano fra vigne e noccioleti. Al Bunker, nell’ambito del programma del Salone Off, Morino promette un concerto fuori dagli schemi e dal tempo, in cui i suoni analogici di chitarre elettriche, percussioni e organi Farfisa sono supportati da un’elettronica gregaria, ma presente. L’occasione dal vivo per ascoltare la nuova mezcla che lo stesso autore ha ribattezzato voodoo folk: dal canto gregoriano a Lana del Rey, da Piero Piccioni a Piero Umiliani, dall’amapiano – la nuova dance sudafricana – al chitarrista ungherese Gàbor Szabò, per citarne solo alcuni.

INFO: https://on.soundcloud.com/8ruQRpewGTJfPa298

MUSICAL NEVERLAND – L’isola che non c’è

Venerdì 10 maggio ore 20.45, Sabato 11 ore 15.30 e 20.45



Tratta dal romanzo di James Matthew Barrie, riadattata da Edoardo Lombardi, la storia di Peter Pan e Capitan Uncino va in scena con un cast d'eccezione con a capo Roberto Ciufoli, che ne segue anche la regia. Un musical per famiglie con musiche originali, che farà vivere al pubblico un'avventura fantastica tra indiani, bimbi sperduti, fate e pirati.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it



ONE MAN SHOW EDOARDO FERRARIO

Martedì 7 maggio ore 21



Dagli esordi con Sabina e Caterina Guzzanti alla stand-up comedy passando per progetti quali “Esami - La serie”, “Quelli che il calcio” e spettacoli come “Diamoci un tono” e “Paese Reale” o la conduzione con Luca Ravenna di “Cachemire - Un podcast morbidissimo”. E poi “Prova Prova Sa Sa”, il game show condotto da Frank Matano, lo strepitoso successo della tournée “Il dittatore sanitario”, il ruolo di comico novità della nuova stagione del Gialappa’s Show su TV8, la partecipazione alla prossima stagione di “LOL– Chi ride è fuori”. Edoardo Ferrario arriva al Colosseo con PERFORMANTE, il suo nuovo imperdibile spettacolo di stand up comedy.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it ALESSANDRO DI BATTISTA

Giovedì 9 maggio ore 21



Alessandro Di Battista ripercorre a teatro le incredibili vicende del giornalista Julian Assange, fondatore del sito WikiLeaks e incarcerato per aver fatto il suo lavoro: dare notizie. Dalla pubblicazione dei documenti segreti che provano i crimini di guerra di diverse nazioni, Stati Uniti in testa, alle denunce subite passando per gli anni da rifugiato politico nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra fino all’arresto e alla detenzione nel carcere inglese di massima sicurezza di Belmarsh. Assange da 12 anni non vede la luce del sole e oggi rischia l’estradizione in USA e la galera a vita. Di Battista porta in scena la sua storia, Assange. Colpirne uno per educarne cento, per parlare di libertà di stampa in occidente.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it ANDREA PENNACCHI - Mio padre, appunti sulle guerra civile

Giovedì 9 maggio, ore 21



Andrea Pennacchi mette in scena il monologo su suo padre Valerio, nome di battaglia Bepi, partigiano e prigioniero nella sua Odissea di ritorno in un’Italia devastata dalla guerra. "Domenica 6 maggio 1945, alle 10 e tre quarti, mio padre, nome di battaglia Bepi, mio zio Vladimiro e il tenente degli alpini Stelio Luconi - medaglia d’oro al valor militare in Russia - scoprono di aver vinto la Seconda Guerra Mondiale. Quando è morto mio padre, mi sono svegliato di colpo, come ci si sveglia dopo una festa in cui non ti divertivi e hai bevuto anche il profumo in bagno. È mattina, ti svegli e stai male, ma il peggio è che non ti ricordi niente e c’è un casino da mettere a posto. E tuo papà, che era bravo a mettere a posto, non c’è più. Così sono finiti i miei favolosi anni ’90. La fine di una festa, la nascita di una nuova consapevolezza. Come Telemaco, ma più vecchio e sovrappeso, mi sono messo alla ricerca di mio padre e della sua storia di partigiano, e prigioniero, ma più ancora della sua Odissea di ritorno in un’Italia devastata dalla guerra. Sperando di trovare un insegnamento su come si mettono a posto le cose".

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it COCHI PONZONI

Sabato 11 maggio ore 21



Il popolare attore e cabarettista milanese ospite del Circolo Amici della Magia di Torino per una serata di risate, storie vere, canzoni e magie impossibili. Sessant’anni di carriera raccontati in una serata di aneddoti e canzoni. Special guest gli illusionisti Luca Bono, Edoardo Pecar, Marco Aimone e Pino Rolle.

INFO: Teatro Juvarra, via Juvarra 13, www.amicidellamagia.net





TEATRO

UOMO E GALANTUOMO

Martedì 7, Giovedì 9 e Sabato 11 maggio ore 19.30, Mercoledì 8 e Venerdì 10 ore 20.45, Domenica 12 ore 16



Scritta da Eduardo nel 1922, questa commedia racconta la storia di una sgangherata compagnia di guitti invitati a fare qualche recita in uno stabilimento balneare. Dovrebbero provare lo spettacolo, ma pensano a tutto tranne che a interpretare le loro scene, preoccupati come sono di procurarsi il pasto quotidiano e di badare alle proprie faccende personali. Padrone della scena e dei perfetti meccanismi comici che l’attraversano è Geppy Gleijeses, che impersona il capocomico Gennaro, e accanto a lui anche Lorenzo Gleijeses, Ernesto Mahieux, e tra gli altri Antonella Cioli, Ciro Capano, Gino Curcione e Roberta Lucca.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

LOVE ME

Martedì 7, Giovedì 9 e Sabato 11 maggio ore 19.30, Mercoledì 8 e Venerdì 10 ore 20.45, Domenica 12 ore 16



Raffinato e feroce, Antonio Tarantino (1938-2020), torinese d’adozione, è stato una delle voci più forti e originali della drammaturgia italiana degli ultimi trent’anni; Licia Lanera (premio Ubu 2022 per la regia) decide di rendergli omaggio con uno spettacolo composito che unisce alcuni estratti della “Medea” firmata dell’autore e un testo inedito, “La scena”. Una vorticosa creazione, che porta sul palcoscenico stranieri, reietti ed emarginati di ogni sorta: un affilato caleidoscopio di vite denigrate e sconfitte, che riesce a far riverberare l'eterna e irrisolta lotta tra miseri e potenti.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

APOCALISSE

Martedì 7, Venerdì 10 maggio ore 21, Mercoledì 8, Sabato 11 ore 19, Domenica ore 17

La storia della rivelazione di un uomo solo, Edipo, il re che lotta invano contro un destino tragico e ineluttabile, si intreccia alla rivelazione dell’umanità intera, racchiusa nel libro dell’Apocalisse di Giovanni. Perché il vero significato di “apocalisse” non è catastrofe bensì rivelazione. Ritorna in scena Lucilla Giagnoni, di casa al TPE Teatro Astra, per una versione attualizzata del suo Apocalisse. In un mondo di ciechi che credono di vedere e, dunque, di sapere, il mistero si rivela solo a chi dimostri di saper guardare. Apocalisse indaga sul vero significato della fine.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 8, tel. 0115634352, www.fondazionetpe.it

SERGIO

Martedì 7 maggio ore 21

Sergio è un frammento minuscolo di una vita qualsiasi. Un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all’opaco. È una voce sola in una scena vuota, un dialogo intimo e affettivo tra un colloquio interiore e… "Scusami tanto Sergio, ma il sagittario non è mai contento. Se hai sposato un sagittario non è certo colpa tua". Di e con Francesca Sarteanesi.

INFO: Off Topic, via Pallavicino 35, www.fertiliterreniteatro.com

ALMENO NEVICASSE

Laboratorio: 7 maggio 10-13, 8 maggio 16-21, 9 maggio 15-20

Spettacolo: 9 maggio ore 21



Laboratorio alla ricerca della parola o della frase o della sensazione che non abbiamo fatto in tempo a fermare. Siamo abituati ad andare veloci, velocissimi. Saranno incontri dove ci concederemo il lusso di pensare alle cose senza fretta ma soprattutto di ripensare alle cose. Tornarci sopra. Tornare sul luogo del delitto. Riguardarsi intorno alla ricerca del dettaglio che non avevamo considerato. Lavoreremo sulla parola, sulla frase, sulla sensazione che ci era sfuggita. Maglioni, ago e fili come kit di sopravvivenza. Abbiamo un maglione che alla fine dei giorni dovrà uscirne “cambiato”. Lo spettacolo, la restituzione finale prevista il 9 maggio, presenta luci stroboscopiche, non adatte a un pubblico fotosensibile, e nudi parziali. La partecipazione al laboratorio è gratuita previa iscrizione a info@cuboteatro.it. Di e con Francesca Sarteanesi, con la collaborazione di Rebecca Ihle e la partecipazione di Margherita Marzocchini.

INFO: Off Topic, via Pallavicino 35, www.fertiliterreniteatro.com

GINA FRANCON - LA PORTINAIA DI PALAZZO CHIGI

Mercoledì 8 maggio ore 21



Gina Francon è la portinaia di Palazzo Chigi, ha visto gli ultimi 30 anni di storia d’Italia passarle accanto. Nata in Veneto e trasferita a Roma con un concorso truccato, come dichiara apertamente per essere onesta fino in fondo, vive tutte le difficoltà di una immigrata del nord al sud. Un personaggio nato sui social dall’idea dell’attrice che la interpreta, Annagaia Marchioro, durante il vuoto della prima quarantena, che da allora non può più smettere di esistere.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it

DIMANCHE

Giovedì 9 e Venerdì 10 maggio ore 20.45, Sabato 11 ore 19.30, Domenica 12 ore 16



A cavallo tra finzione onirica e realtà, Dimanche dipinge un ritratto tenero e spiritoso di un'umanità sorpresa dalle incontrollabili forze della natura. La storia è raccontata in tre atti, ognuno dei quali affronta un diverso cataclisma e le sue dirette conseguenze sulla vita di una famiglia: l’innalzamento delle temperature, la violenza degli uragani e l’impatto devastante degli tsunami. Una famiglia sta per passare la domenica insieme, come da tradizione. Ma i muri iniziano a tremare, infuriano forti venti e una pioggia torrenziale, e il temporale è solo all’inizio. In mezzo al caos climatico, i protagonisti cercano in modo grottesco di mantenere una normale vita di famiglia. Nel frattempo, tre giornalisti che girano il mondo stanno facendo del loro meglio per documentare l’apocalisse. Scritto e diretto da Julie Tenret, Sicaire Durieux e Sandrine Heyraud.

INFO: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.torinodanzafestival.it

CHE DISASTRO DI COMMEDIA

Giovedì 9, Venerdì 10 e Sabato 11 maggio ore 21, Domenica 12 ore 16



Versione italiana di “The Play That Goes Wrong”, racconta la storia di una compagnia teatrale amatoriale che, dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma di denaro, tenta di produrre un ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omicidio perpetrato negli anni '20, nel West End. Il ritmo incessante dello spettacolo se da un lato coinvolge il pubblico in un vortice impetuoso di ilarità, dall’altro palesa la grandissima fatica fisica che i protagonisti mettono in gioco per rappresentare i disastri che si accumulano in un crescendo senza controllo. La produzione si rivela una catastrofe e gli attori cominciano ad accusare la pressione, andando nel panico. La regia è firmata da Mark Bell.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it





PER I PIU' PICCOLI

QUADROTTO, TONDINO E LA LUNA

Sabato 11 maggio ore 17.30, Domenica 12 maggio ore 11



Lo spettacolo è la storia delicata di un quadrato bambino di nome Quadrotto, venuto al mondo per curiosità e dalla curiosità spinto a conoscere e ad esplorare il mondo: un mondo quadro, che parla e si muove come lui. Di notte vede la luna, così tonda, così bella, ma così lontana che per conoscerla bisognerebbe saper volare. È a questo punto che Quadrotto incontra un tipo strambo e che non sta mai fermo: Tondino. I due si rendono subito conto che non è affatto facile fare amicizia con chi parla un altro linguaggio ed è così diverso da te. Sarà una tempesta a mescolare forme e suoni e, grazie all'intervento dei bambini presenti, scopriranno un mondo nuovo dove tutto è possibile. Anche incontrare la Luna. Dai 3 anni. Di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, web casateatroragazzi.it





LIRICA E CLASSICA

THE TENDER LAND

Martedì 7 maggio ore 20



Laurie si sente già adulta, mentre la sua “Ma” la vede ancora come una bambina. Il rapporto tra le generazioni e lo sviluppo della persona sono l’essenza di quest'opera di Aaron Copland su libretto di Horace Everett, intima, ambientata in un'America rurale all'epoca della Grande depressione e animata da danze e melodie d'ispirazione popolare. Edizione in lingua originale inglese con soprattitoli. Prima esecuzione assoluta in Italia. Alessandro Palumbo direttore d'orchestra, Paolo Vettori alla regia. Con l'Orchestra e il Coro del Teatro Regio.

INFO: Piccolo Regio Puccini, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it

MOSTRE