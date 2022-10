Riscaldamento, Torino posticipa l'avvio: i termosifoni si accenderanno il 3 novembre

Scelta figlia delle favorevoli condizioni meteo

Una decisione presa in considerazione sia la qualità dell'aria, che alla data del 21 ottobre ha superato il valore limite giornaliero di PM10, sia per le attuali e previste condizioni climatiche: le temperature registrate infatti in Torino dalle stazioni metereologiche di Arpa Piemonte negli ultimi giorni sono state superiori ai livelli di media stagionali e quelle previste per le giornate interessate dal provvedimento si manterranno al di sopra della media stagionale del periodo.

Dal 3 al 30 novembre accensione per 10 ore al giorno