Lo Russo: "A Torino pronto a far slittare accensione riscaldamento con temperature miti"

Salvo ordinanza, da sabato a Torino, così come in tutti gli altri comuni della Città Metropolitana che si trovano nella stessa fascia climatica, si accenderanno i termosifoni in tutte le abitazioni private e uffici. Complice però le temperature miti degli ultimi giorni nel capoluogo piemontese, così come altre città italiane, potrebbe slittare ai primi giorni di novembre l'attivazione dei caloriferi nelle case.

"Sono misure - ha commentato il sindaco - che hanno carattere di grande attenzione alla contingenza".

"Sicuramente - ha aggiunto - qualora il tempo lo permetterà, non avrò difficoltà a prorogare l'ordinanza di sospensione del riscaldamento. Se invece il meteo dovesse peggiorare non lo potrò fare".

"Risparmiati diversi milioni con lo slittamento"

Nel capoluogo i termosifoni, così come nel resto d'Italia, avrebbero dovuto accendersi il 22 ottobre: una settimana dopo, rispetto alla tradizionale data del 15, per far fronte al caro-bollette. Date le temperature sopra la media a Torino, così come Milano, il sindaco ha posticipato di sette giorni l'ok al riscaldamento. Uno slittamento in avanti, come ha sottolineato Lo Russo, che ha avuto "un effetto diretto sulla bolletta del Comune", con un risparmio "di svariati milioni di euro".