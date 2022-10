Chivasso, al via i lavori per la messa in sicurezza del liceo musicale “Leone Sinigaglia”

Il quadro economico esecutivo ammonta a 80 mila euro ed il progetto si inserisce in un programma di recupero della copertura, avendo come obiettivo la razionalizzazione di spazi e servizi esterni. Vengono così creati i presupposti per recuperare spazi coperti esistenti.

Gli interventi prevedono la pulizia e la demolizione di tutte le superfetazioni interne al piano terra e della tettoia esterna, la rimozione del manto di copertura, la sostituzione ed il completamento delle strutture in carpenteria metallica provvisionali per la messa in sicurezza della struttura principale in legno. La conclusione dei lavori è prevista a fine novembre.