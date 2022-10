Lo Russo: "Serve collegamento alta velocità con Genova e Savona"

L'evento è anche l'occasione per parlare della Ztl. Lo Russo, durante i suoi 5 anni all'opposizione, aveva duramente contestato il modello mai realizzato da Appendino di una Ztl basata sul road pricing (ticket obbligatorio per tutti con costo maggiore per i mezzi più inquinanti). L'attuale giunta di centrosinistra aveva promesso la revisione del modello, ma a distanza di un anno nulla è stato fatto.

"Serve ragionamento integrato"

"Non si può prendere la sola Ztl - ha replicato Lo Russo - e toglierla da un ragionamento integrato nel suo complesso. Questa è l'impostazione che vogliamo dare: sono in fase di sviluppo alcuni studi per capire come intervenire sulla mobilità sostenibile".

"Concentrarsi sulla sola Ztl diventa più un provvedimento di bandiera che integrato: le cose si affrontano nella loro interezza. A senso parlare di modifica alla Zona a Traffico Limitato quando si affronta la questione del trasporto pubblico, della mobilità dolce e in generale delle limitazione al traffico" ha concluso il primo cittadino.