26enne accoltellato nella notte in piazzale Michelangelo a Venaria Reale

Accoltellato all'addome in piazzale Michelangelo a Venaria Reale. E' successo ieri notte a un 26enne residente a Druento. Il giovane è stato ferito mentre ero in stato di ubriachezza, soccorso, è stato trasportato all'ospedale Giovanni Bosco, ma non è in pericolo di vita.

L'aggressore è invece fuggito, facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è ricercato dai carabinieri della compagnia cittadina. A lanciare l'allarme è stato dato da un passante che notato il ragazzo ormai già a terra.

Il 26enne ha riferito agli investigatori di non conoscere il suo aggressore. L'arma con cui è stato colpito al momento non è stata trovata.