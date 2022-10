Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: family feeling con Tonale e il nuovo sguardo della Berlina Italiana e del SUV che valorizzano il design e il Made in Italy

La Berlina Italiana Alfa Romeo Giulia e il SUV dalle Prestazioni e Cuore Sportivo Alfa Romeo Stelvio debuttano oggi con un restyling che valorizza il feeling con Tonale grazie ai sofisticati fari Full-LED Adaptive Matrix, all’inedita griglia del “Trilobo” e alla tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) che creando un registro digitale non modificabile contribuisce a mantenere il valore residuo della vettura nel tempo.

Esordiscono sulla Gamma Giulia e Stelvio anche il quadro strumenti digitale a cannocchiale e gli “Alfa Connect Services” che garantiscono il massimo comfort e sicurezza a bordo offriranno aggiornamenti “Over The Air”.

Si è passati dalla Bellezza Funzionale di Tonale alle Nuove Giulia e Stelvio che esprimono una Bellezza senza Tempo a voler valorizzare anche il contributo dell’Heritage che recentemente ha visto la creazione del brand “Alfa Romeo Classiche” per dare importanza e traccia alle Alfa Romeo che hanno impreziosito la storia automobilistica del marchio che ha più di 110 anni di storia.

Oggi questa bellezza simbolo del Made in Italy è stata scelta anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come auto istituzionale: la berlina Alfa Romeo Giulia come massima espressione dell’eleganza e design Italiano.

La nuova gamma di allestimenti è convergente con quella introdotta su Tonale : Super, Sprint, Ti e Veloce: quattro versioni distintivi, quattro nomi radicati nella tradizione Alfa Romeo.

Con le Nuove Giulia e Stelvio debutta la serie speciale “Competizione”, la versione top di gamma che è caratterizzata dal nuovo colore esclusivo grigio opaco Moon Light.

La frontline unica “il nuovo sguardo” delle Nuove Giulia e Stelvio crea al contempo luce diurna e indicatore di direzione dinamico garantendo le migliori condizioni di illuminazione grazie all’introduzione di due tecnologie sofisticate: l’“Adaptive Front Lighting System” , che fornisce una regolazione continua dei fari anabbaglianti in base alla velocità e alle specifiche condizioni di guida, e la “Glare-Free High Beam Segmented Technology” che, in scarse condizioni di luminosità, rileva automaticamente il traffico frontale e/o nel senso opposto per evitare l’abbagliamento delle altre auto; e infine il dispositivo “Welcome and Goodbye” che si attiva ogni volta che il guidatore chiude o apre l’auto.

Giulia e Stelvio sono più efficienti, danno maggiore risparmio energetico e maggiore sicurezza, grazie alla fanaleria che crea minore affaticamento degli occhi e un migliore comfort di guida: anche il layout dei gruppi proiettori posteriori a LED, perfetta combinazione tra stile e tecnologie sofisticate, si rinnova al fine di accentuare l’anima sportiva di entrambi i modelli.

La meccanica delle emozioni è abbinata alla dinamica di guida best in class del segmento caratterizzata da leggerezza e agilità, trazione integrale Q4 e la nuova serie la Competizione è la massima espressione, in termini di stile performance e tecnologia, dell’essenza Alfa Romeo che contribuisce a unire generazioni di Alfisti… in una sola grande tribù.

Emozione, Passione, Design, Prestazioni… Join the Tribe… in attesa di avere nei nostri showroom Autoingros di Torino, Borgaro Torinese, Rosta, Pinerolo, Piacenza e Sarzana le Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia vi invitiamo a provare su strada l’auto che rappresenta la nuova era per Alfa Romeo… Tonale .

