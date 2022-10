Torino invasa dai turisti per il ponte di Ognissanti: "Alberghi pieni al 99%, superate le più rosee aspettative"

Da oggi Torino è invasa dai turisti e lo sarà fino a martedì prossimo per il ponte lungo di Ognissanti: gli ultimi dati sull’occupazione delle stanze in città indicano una percentuale del 99%, un “tutto esaurito” che già si poteva ipotizzare una settimana fa ma che va oltre le più rosee aspettative degli operatori.

Banchieri: "Previsioni confermate"

“Le nostre previsioni – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – sono pienamente confermate da un flusso di visitatori che non si vedeva da anni in questa festività. Senza dubbio, il clima veramente eccezionale di questi giorni ha indotto anche i più dubbiosi a concedersi una pausa, nonostante i problemi che assillano le famiglie, alle prese con bollette e prezzi in aumento; il timore, però, è che questo ponte, se non cambieranno velocemente le cose, possa essere l’ultimo a darci simili soddisfazioni: i consumi dei prossimi mesi, Natale compreso, rischiano una brusca frenata. Tuttavia, oggi non possiamo non accogliere con soddisfazione il fatto che la nostra città abbia saputo attrarre una massa così ingente di visitatori, nonostante la concorrenza di mete storicamente più ‘blasonate’ e anche delle località di mare”.

Torino si inserisce a pieno titolo nella tendenza individuata dal Cts (Centro Studi Turistici) nell’indagine svolta per conto di Assoturismo-Confesercenti: tra il 28 ottobre ed il primo novembre le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare 5 milioni di pernottamenti, 1,2 milioni in più dello scorso anno.

Il livello delle presenze sta avendo effetti molto positivi sul tutto il settore dell’accoglienza torinese interpellato in mattinata dalla Confesercenti: soddisfatte le guide turistiche, che in questi giorni registrano il “sold-out” nelle visite guidate; soddisfatti baristi e ristoratori, sia dl punto di vista dell’afflusso nei locali durante questa prima giornata, sia da quello delle prenotazioni per il pranzo e la cena.

Torino meta ambita

Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle 30 destinazioni top e Torino finisce sul podio delle mete preferite tra le grandi città italiane.

Lucca è la località più gettonata. Torino nella Top 5

Oltre alle grandi città estere, anche tra quelle nostrane prevalgono i grandi centri. Tra le poche eccezioni c’è, tuttavia, proprio la città prima classificata ossia Lucca, forte dell’evento dedicato al mondo dei fumetti che l’ha resa nota ed amata negli anni dagli appassionati del genere e non solo.

Al secondo posto Roma, il cui fascino attira visitatori da ogni parte del nostro Paese quale che sia il periodo dell’anno per visitarla, mentre sul terzo gradino del podio c’è Firenze in tutto il suo splendore. Quarta è Torino che precede Napoli. Al sesto posto Pisa mentre al settimo la prima località estera ossia Parigi che precede Milano e Alba (prima località di provincia della classifica). Barcellona chiude la top 10.

Toscana la regione più rappresentata, per il Piemonte c'è Alba oltre a Torino

La Toscana piazza 8 località nella classifica di cui ben 3 in top 10 (Lucca prima, Firenze terza e Pisa sesta). Più in basso troviamo Viareggio e Montecatini Terme rispettivamente 11ma e 12ma e poi Siena 15ma. Livorno 20ma e Saturnia 28ma a completare l’elenco. Sono 2 le località ciascuna per Umbria e Piemonte. Da un lato Assisi e Perugia, dall’altro Torino e Alba.