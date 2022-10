Rom occupano una casa Atc di via Togliatti, il quartiere si ribella: "Sgomberateli"

Sono oltre 100 le firme raccolte da un gruppo di inquilini di un condominio di via Togliatti 15, nel cuore di Mirafiori Sud, per chiedere lo sgombero di un appartamento occupato abusivamente da una famiglia di etnia rom. La richiesta è stata inoltrata ad Atc, a cui i cittadini hanno chiesto di "ripristinare la legalità".

La raccolta firme L'appartamento è infatti occupato da una famiglia numerosa, con minori che vivrebbero in pessime condizioni di vita, senza acqua e gas. "I condomini tutti e i residenti della via chiedono all’ATC di intervenire immediatamente per ripristinare la legalità e la sicurezza del quartiere e soprattutto una volta che l’immobile verrà sgomberato chiedono che questa volta porte e finestre vengano sigillate in modo da non permettere ad altri malintenzionati di occupare nuovamente la casa” si legge nella petizione.

Mirafiori, problema occupazioni abusive Ovviamente Atc non può intervenire direttamente, in quanto l'eventuale sgombero è sempre demandato alle forze dell'ordine. Rimane il disagio di quei cittadini infastiditi per un degrado sempre maggiore del quartiere. Una preoccupazione arrivata allo sportello di ascolto dell'associazione AIEF di via Farinelli, ma anche al Comune di Torino e allo stessa stessa Atc. Solo qualche settimana fa, un problema simile era stato sollevato in via Scarsellini.