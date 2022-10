Halloween, torna la festa più spaventosa dell'anno: ecco cosa fare per il ponte di Ognissanti

Torna la notte più infestata dell'anno. Il 31 ottobre grandi e piccini come ormai diventato da tradizione festeggiano la notte di Halloween.

La notte di Ognissanti che precede la festività cristiana (letteralmente "All Hallow's Eve", ovvero la vigilia di tutti i Santi). Il nome ha origini scozzesi, ma la festa è ormai celebrata da tutto l'Occidente Cristiano. Tra chi sostiene che derivi da una festività di origine celtica e chi lo fa risalire alle prime celebrazioni paleocristiane, la festa di Halloween è sicuramente diventata occasione di festa, scherzi, costumi e in generale un modo per esorcizzare il mondo dei morti.

Anche a Torino le occasioni per festeggiare in famiglia e con gli amici non mancano: dalle visite guidate a tema, agli spettacoli teatrali fino alle feste in maschera.

Ecco allora qualche suggerimento.

CASTELLO DI MASINO

Domenica 30 e lunedì 31 ottobre

Il Castello e Parco di Masino, Caravino si aprirà ai più piccoli per una speciale giornata nella natura. Alle ore 10.30, 14 e 15.30 i bambini potranno partecipare a cacce alla zucca negli spazi verdi del maniero, cimentandosi con intuito e curiosità alla ricerca del frutto autunnale diventato simbolo di Halloween. Seguiranno laboratori creativi per realizzare maschere con foglie, rametti e bacche, che offriranno ai partecipanti la possibilità di giocare con l’immaginazione e di prendere le sembianze di creature fantastiche. Un’occasione per imparare divertendosi.

Ancora, lunedì 31 ottobre, al calar della notte, il castello resterà eccezionalmente aperto e proporrà, dalle ore 18 alle 21, speciali visite al buio per scoprire le fastose sale alla luce di torce e candele, e ammirare inediti particolari scoprendo come si viveva in una grande dimora nobiliare prima dell’avvento della corrente elettrica.

Info: 0125 778100, faimasino@fondoambiente.it



FONDAZIONE TORINO MUSEI

Fino al 1° novembre

Per festeggiare il ponte di Ognissanti i musei della Fondazione Torino Musei (Mao, Palazzo Madama e Gam) propongono numerose iniziative dedicate alle famiglie e al pubblico adulto che, nel lungo weekend di festa, potranno trascorrere un pomeriggio al museo fra mostre, visite guidate e attività tematiche. Inoltre, per celebrare la Giornata nazionale “Giovani e Memoria” del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, GAM e MAO saranno eccezionalmente aperti lunedì 31 ottobre e, insieme a Palazzo Madama, offriranno l’ingresso gratuito alle collezioni per tutti gli under 35: un’occasione da non perdere per tutti i giovani che desiderano conoscere il patrimonio artistico dei Musei Civici e, per tutte le famiglie, l’opportunità di trascorrere un Halloween diverso dal solito.

Info: https://www.fondazionetorinomusei.it/it



MUSEO DEL CINEMA

Lunedì 31 ottobre

Per Halloween il Museo Nazionale del Cinema di Torino propone una serie di appuntamenti “spaventosi”, complice la mostra DARIO ARGENTO - The Exhibit. Durante tutta la giornata il pubblico è invitato a venire al museo con i travestimenti più spettrali e, a partire dalle 17, a farsi fotografare in un set “da paura”, mentre per i più piccini ci saranno le caramelle, in pieno stile “dolcetto o scherzetto”. In occasione della notte più spettrale dell'anno, si aggiunge al palinsesto delle sale dedicate al cinema in Virtual Reality un nuovo cortometraggio a tema horror: The Heaven - A 360 VR Horror Experience è una ghost story ambientata durante un party di Halloween molto particolare. Alle ore 17 e 19 visite guidate alla mostra DARIO ARGENTO. The Exhibit, mentre alle ore 21, la speciale proiezione del documentario dedicato alla mostra DARIO ARGENTO - The Exhibit, nel quale - in prima persona - il grande Maestro del brivido si racconta.

Info: www.museocinema.it

REGGIA DI VENARIA

Fino a mercoledì 2 novembre

In occasione del Ponte di Ognissanti, La Venaria Reale prolunga l’orario di apertura della Reggia, Giardini e mostre in corso e sarà aperta straordinariamente con orario festivo il lunedì 31 ottobre. In programma inoltre eventi musicali, laboratori a tema e un imperdibile appuntamento con il grande maestro giapponese Yoshitaka Amano.

Info: www.lavenaria.it

NOSFARATU CABARET DELL'ORRORE

Lunedì 31 ottobre ore 17 e 22

A 100 anni dall’uscita del cult movie Nosferatu, la Compagnia BIT rende omaggio al film con un musical-superdrama diretto da Jon Kellam che per primo ha portato in Italia questo genere di show. Uno spettacolo allucinatorio e onirico ambientato in un cabaret frequentato da vampiri assetati di sangue specialisti dell’occulto. Un cocktail di comicità da brivido e atmosfere noir, realizzato attraverso lo stile teatrale unico ed esplosivo del Superdrama.

Info: Teatro Juvarra, via Juvarra 13, www.compagniabit.com



HALLOWEEN

Lunedì 31 ottobre dalle 20

Una festa paurosa con le animazioni delle ragnatele viventi, dolcetto o scherzetto con la strega giocoliera e photo-set nel foyer. A seguire, lo spettacolo di circo-teatro "Strizzacervelli: visita gratuita dal dott. Mattarelli" di Artemakìa, con Milo Scotton. Tra acrobazie mozzafiato, giocoleria, discipline aree, e molte altre tecniche spettacolari.

Info: Casa del Teatro, corso Galileo Ferraris 266, casateatroragazzi.it

HALLOWEEN CELEBRATION

Lunedì 31 ottobre ore 19 e replica alle 22

Nightmare Before Christmas, Addams Family, Thriller, Hocus Pocus, The Rocky Horror Show, Beetlejuice, La piccola bottega degli orrori, Ghostbusters sono solo alcuni tra i brani più famosi che saranno eseguiti durante lo show, interpretati da grandi solisti, attori, performer, ballerini, musicisti che saranno supportati da “The Horror Choir”, un coro di 100 voci formato appositamente per l’occasione.

Info: Teatro Concordia, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it